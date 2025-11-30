"Yildiz mi ricorda Ronaldo": Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia Spalletti

La Juve vince col Cagliari una partita fondamentale per dare continuità al successo di Bodo in Champions. Spalletti trova così la sua prima vittoria all'Allianz Stadium da quando siede sulla panchina dei bianconeri e lo fa grazie anche alla straordinaria notte di Yildiz, autore di una doppietta. E proprio sul 10 bianconero parte il dibattito a Dazn nel post gara: “È un campione” sottolina Giaccherini e la conferma arriva anche da Hernanes, due che il mondo Juve lo conoscono bene.
Giaccherini, Yildiz e l'esempio Ronaldo
Proprio Giaccherini analizza così la prova di Yildiz: “Un campione (stesso elogio arrivato anche da Pisacane ndr). Giocatore sopra la media, fa la differenza ed è determinante come in Champions. Per la Juve la partita era in salita, lui l'ha messa in discesa. I numeri ci dicono che, tolto Yamal, può stare in mezzo benissimo agli altri come Doué. Yildiz sta cambiando il modo di giocare perché anche lui sta cambiando nelle caratteristiche: l'anno scorso dribblava di più, ora invece è più attaccante, mi ricorda un po' Cristiano Ronaldo. Per me è un giocatore totale”. Sulla vittoria col Cagliari: “Era importante dare continuità e fare una prova anche di carattere. I primi 20' non sono stati bellissimi, ma poi c'è stata una risposta della squadra cattiva e determinata dove poi ha creato i presupposti per segnare altri gol”.
David e Openda, le parole di Giaccherini
Su David e Openda risponde a quanto detto da Spalletti in conferenza sul fatto di avere la “faccettina di ca**o”: “Tanto, è tutto. Io credo sa Spalletti quel che dice. Soprattutto i bomber si capisce quando uno è troppo leggero, buono. Sta mancando un po' di cattiveria agonistica. Emblematici sono gli ultimi 15' dove hanno avuto azioni buone per le loro caratteristiche e non le hanno sfruttate. Due giocatori da numeri importanti che non stanno rendendo e non riesco a capire se possa essere ambientamento o altro. Un attaccante così cattivo posso dirti Vucinic”.
Hernanes: “Yildiz si assume delle responsabilità
Hernanes su Yildiz: “Per diventare campione deve incidere più volte e contro il Cagliari lo è stato. Per essere così deve essere più vicino all'area di rigore, ma troppe volte ha giocato con i piedi sulla linea. Deve girare per il campo, farsi dare la palla e tutti i suoi gol nascono dalla zona centrale. Falso nove? Lui assume la responsabilità che era condivisa con Vlahovic ma con il suo infortunio si accentra tutto su di lui. Deve avere la lettura di ricevere di più la palla centrale”.
Hernanes: “Vlahovic assenza gravissima”. E su Conceicao...
Poi il brasiliano parla dell'infortunio di Vlahovic: "Si fa male calciando, ed è una questione tecnica. La coordinazione è tutto e quando si va a calciare il pallone è importante distribuire la forza. Per me la sua assenza è gravissima soprattutto per il calendario che ha la Juve. Io farei giocare Yildiz falso nove, David e Openda li vedo in difficoltà”. Su Conceicao: “Ha creato tanto, ha fatto tanti tiri e tocchi dentro l'area. Se avesse trovato il gol la Juve avrebbe sofferto meno, gli è mancato solo quello”.
