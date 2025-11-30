"Yildiz mi ricorda Ronaldo": Giaccherini analizza la Juve. Vlahovic ko, Hernanes consiglia Spalletti

Giaccherini, Yildiz e l'esempio Ronaldo

Proprio Giaccherini analizza così la prova di Yildiz: “Un campione (stesso elogio arrivato anche da Pisacane ndr). Giocatore sopra la media, fa la differenza ed è determinante come in Champions. Per la Juve la partita era in salita, lui l'ha messa in discesa. I numeri ci dicono che, tolto Yamal, può stare in mezzo benissimo agli altri come Doué. Yildiz sta cambiando il modo di giocare perché anche lui sta cambiando nelle caratteristiche: l'anno scorso dribblava di più, ora invece è più attaccante, mi ricorda un po' Cristiano Ronaldo. Per me è un giocatore totale”. Sulla vittoria col Cagliari: “Era importante dare continuità e fare una prova anche di carattere. I primi 20' non sono stati bellissimi, ma poi c'è stata una risposta della squadra cattiva e determinata dove poi ha creato i presupposti per segnare altri gol”.

David e Openda, le parole di Giaccherini

Su David e Openda risponde a quanto detto da Spalletti in conferenza sul fatto di avere la “faccettina di ca**o”: “Tanto, è tutto. Io credo sa Spalletti quel che dice. Soprattutto i bomber si capisce quando uno è troppo leggero, buono. Sta mancando un po' di cattiveria agonistica. Emblematici sono gli ultimi 15' dove hanno avuto azioni buone per le loro caratteristiche e non le hanno sfruttate. Due giocatori da numeri importanti che non stanno rendendo e non riesco a capire se possa essere ambientamento o altro. Un attaccante così cattivo posso dirti Vucinic”.