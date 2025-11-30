"Fanno schifo", "Togligli la pasta": i tifosi Juve gridano e Spalletti risponde come Allegri

Non c'è rimonta che non lasci almeno un rimpianto. Come a Bodo, la Juventus ha ribaltato lo svantaggio anche in campionato, reagendo nel giro di un minuto alla rete di Esposito con il suo numer 10 Yildiz - la cui prestazione vale come un chiaro segnale alla società impegnata a trattare il rinnovo del fuoriclasse turco - che dopo la prima fucilata ha concesso il bis apponendo la doppia firma al secondo successo consecutivo della Vecchia Signora, nonché alla terza vittoria del nuovo corso Spalletti dopo l'esordio vincente dell'ex ct contro la Cremonese. Il 2-1 sul Cagliari prepara dunque al meglio la preparazione ai prossimi impegni in agenda: ottavo di Coppa Italia contro l'Udinese allo Stadium (02/12) e trasferta al Maradona (07/12), dove nel 2023 l'ex tecnico del Napoli ha riportato il tricolore 33 anni dopo il trionfo di Maradona e compagni. Ma a proposito di rimpianti, c'è chi come Conceicao non riesce ad assolversi dalle occasioni sprecate fra il primo e secondo tempo. "Abbiamo fatto una partita per vincere con più gol - ha dichiarato l'ex Porto nel post partita - . Anche io ho avuto tante occasioni per farlo. Non abbiamo iniziato bene, poi siamo migliorati e potevamo chiuderla". E ancora: "Sono arrabbiato per quello, vado a casa non felice. Se faccio quel gol la partita finisce prima. Tanti gol arriveranno, di quello sono sicuro". Non sono poi mancati i rischi corsi nel finale a tenere alta la tensione allo Stadium, che ha inoltre assistito allo stop di Vlahovic uscito in lacrime al 30' a causa di un infortunio muscolare. Un gruppo di tifosi bianconeri ha infatti riservato critiche non proprio edulcorate agli uomini di Spalletti, provocando la dura reazione dello stesso tecnico.