"La Juve deve cambiare approccio", "Yildiz deve fare scuola": l'analisi di Sky

La Juventus ritrova continuità con due successi consecutivi, un doppio colpo che mancava dal periodo tra le gare con Udinese e Cremonese, nell’intervallo tra la mini gestione Brambilla e quella di Spalletti . A trascinare i bianconeri c’è ancora una volta Kenan Yıldız , il numero 10 che sta diventando il punto di riferimento tecnico ed emotivo della squadra. Il giovane turco, talento purissimo, è ormai l’ancora a cui l’allenatore si affida per restare agganciato alle squadre davanti in classifica. Dopo i punti pesanti conquistati in Norvegia, arrivano altri tre che valgono oro in campionato. Intanto su Sky il confronto tra gli opinionisti si concentra prima sulla lettura tattica del match e poi inevitabilmente sul classe 2005, sempre più al centro del progetto juventino.

Borghi: "Approccio morbido poi la reazione"

Borghi analizza la prova dei bianconeri contro il Cagliari: "La Juventus per me ha fatto bene, un po' sulla falsa riga della partita di Bodo in Champions League. Un approccio troppo morbido ai limiti del molle, e il gol che prende la Juventus è proprio per un errore in gestione di palla di Kostic con Palestra, che è sempre più impattante, che poi ricicla una buona palla per Esposito. La reazione è stata fulminea, immediata e direi anche apprezzabile sull'onda di Yildiz, che ha segnato, che ha deciso, che ha fatto bene, soprattutto all'interno del campo, ma anche all'esterno nel secondo tempo".

L'analisi del secondo tempo

E continua: "A me la Juventus nel secondo tempo non è dispiaciuta. Ha portato avanti tanti uomini, ha fatto belle combinazioni, ha avuto tante occasioni, ha rischiato anche qualcosina per questo atteggiamento molto offensivo, molto spavaldo, però secondo me, ecco, sul piano della prestazione c'è qualcosa in più, ma c'è da cambiare questa cosa degli approcci. Sul piano delle cose che non vanno, come scende in campo, c'è anche l'infortunio di Vlahovic, che è uscito nel primo tempo con un'espressione abbastanza preoccupante".