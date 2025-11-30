"Juve Yildiz-dipendente e non pronta per lo Scudetto. Dal mercato vorrei un Davids: quando arrivò..."

La Juventus non è ancora pronta per conquistare un titolo. Dopo le vittorie contro Bodo e Cagliari, entrambe in rimonta, Alessio Tacchinardi analizza in modo netto il momento bianconero indicandone le fragilità e la necessità di intervenire sul mercato. "Penso che questa Juve non sia pronta per vincere, è ancora un work in progress", dice a margine del FIP Silver Mediolanum Padel Cup di Como, dove oggi sarà in campo con Amoruso, Dida e Serginho. "Credo che Spalletti sia una persona molto preparata, molto brava sul campo e comincia a capire anche le problematiche che ha questa squadra. Innanzitutto quella della personalità, della gestione e della pressione".