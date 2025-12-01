Futuro Vlahovic, l’infortunio può ribaltare le carte in tavola: Juve più forte ma ora è rebus

TORINO - Dusan Vlahovic si è infortunato, e ora è tutto diverso. Certo, il campo, la ricerca del sostituto, la Juve che dovrà fare di un’enorme necessità almeno un’altrettanta enorme ricerca di virtù. Però, ecco, a essere cambiato è pure il futuro: sembrava aver preso un colore e una direzione, sembrava più chiaro o comunque con tanta voglia di mettersi lì a definirlo. E invece? Invece tutto torna in discussione, a partire dal contributo del calciatore e proseguendo con il grande stress test a cui controvoglia dovrà sottoporsi tanto Spalletti quanto la squadra. E cioè: c’è vita oltre Vlahovic? Dovrà esserci, per certi versi. Che sia con Yildiz punta o con le nuove chance per Openda e David, trovare il bandolo della matassa offensiva è diventato il primo pensiero del tecnico, il dossier più grande a prendersi l’intera pila di fascicoli aperti. E buona fortuna. E anche a Dusan. Oggi saprà cosa gli ha riservato il destino e come dovrà affrontarlo, cercando intanto di arginare quella sensazione di beffa che è semplicemente atroce. Stava bene, del resto. Non tanto fisicamente — lo stop di Bodo era dovuto a tanta precauzione, anche verso Cagliari ha rischiato di dover dare forfait e poi si è deciso di affidarsi alle sue positive sensazioni —, quanto mentalmente. Un Vlahovic così non si era infatti mai visto. Cioè, così coinvolto. Così trascinatore. Così al centro dei discorsi e del gioco. Così poco discusso, soprattutto.
Juve-Vlahovic: Comolli e Chiellini studiano il futuro
Era sembrato persino un premio dopo tutto il sacrificio estivo, le orecchie tappate e gli occhi chiusi mentre si parlava e si scriveva solamente del suo futuro. Che adesso torna a essere legittimamente in discussione: se prima DV9 sembrava poter vantare un certo tipo di credito nei confronti della Juve, perdere due (o forse più) mesi, tra l’altro decisivi, potrebbe ribaltare le carte in tavola, e allontanare magari gli occhi più attenti registrati fino a questo momento, Bayern e Barcellona in primis. Tant’è: la situazione potrebbe rafforzare la posizione dei bianconeri, che un ultimo tentativo — alle proprie cifre — per Vlahovic potrebbero anche sferrarlo. Anzi: il programma è quello raccontato prima da Comolli e poi da Chiellini, ossia capire eventuali margini di manovra per poi formulare una possibile offerta. Basterà? Di sicuro dipenderà molto da quanto e come il numero nove rimarrà fuori. Che tipo di rientro avrà. Quanto e se potrà tornare al momentum attraversato a Torino, almeno fino al ko. Mille dubbi, altrettanti risvolti. E tanti saluti alla possibilità di separarsi subito, dunque a gennaio: non era previsto e le parti se l’erano promesso. Inevitabilmente, il ko del serbo eviterà pure di imbattersi in tentazioni.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE