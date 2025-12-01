Futuro Vlahovic, l’infortunio può ribaltare le carte in tavola: Juve più forte ma ora è rebus

TORINO - Dusan Vlahovic si è infortunato, e ora è tutto diverso. Certo, il campo, la ricerca del sostituto, la Juve che dovrà fare di un’enorme necessità almeno un’altrettanta enorme ricerca di virtù. Però, ecco, a essere cambiato è pure il futuro: sembrava aver preso un colore e una direzione, sembrava più chiaro o comunque con tanta voglia di mettersi lì a definirlo. E invece? Invece tutto torna in discussione, a partire dal contributo del calciatore e proseguendo con il grande stress test a cui controvoglia dovrà sottoporsi tanto Spalletti quanto la squadra. E cioè: c’è vita oltre Vlahovic? Dovrà esserci, per certi versi. Che sia con Yildiz punta o con le nuove chance per Openda e David, trovare il bandolo della matassa offensiva è diventato il primo pensiero del tecnico, il dossier più grande a prendersi l’intera pila di fascicoli aperti. E buona fortuna. E anche a Dusan. Oggi saprà cosa gli ha riservato il destino e come dovrà affrontarlo, cercando intanto di arginare quella sensazione di beffa che è semplicemente atroce. Stava bene, del resto. Non tanto fisicamente — lo stop di Bodo era dovuto a tanta precauzione, anche verso Cagliari ha rischiato di dover dare forfait e poi si è deciso di affidarsi alle sue positive sensazioni —, quanto mentalmente. Un Vlahovic così non si era infatti mai visto. Cioè, così coinvolto. Così trascinatore. Così al centro dei discorsi e del gioco. Così poco discusso, soprattutto.