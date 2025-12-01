“Yildiz è tornato al centro della Juve”, “Lui fa le scelte giuste”: super Kenan, l’analisi Sky

Yildiz è "la fucilata nella notte" per dirla alla Spalletti. Basterebbe questo per far capire l'importanza del 10 per la Juventus, ma guardando alle ultime gare lo si nota benissimo sul campo e anche nei numeri. Nella serata con il Bodo/Glimt il suo ingresso indirizza la sfida verso i bianconeri e con la doppietta al Cagliari, pochi giorni dopo, conferma proprio quanto uscito poi nel dibattito di Sky Sport Club. Il tavolo si è espresso sul classe 2005 con parole importanti: "È un talento", questo il pensiero comune e con Spalletti può migliorare ancora.
"Yildiz merita quel che sta succedendo"
Ed è proprio Bucciantini il primo a fare un'analisi: "Yildiz merita quel che sta succedendo e anche la responsabilità. Il talento lo usa e vive bene la responsabilità del 10 ed è stato precoce nel raggiungere certe presenze in Serie A con la Juve anche rapportandolo a epoche precedenti. Non è usuale vedere un ragazzo giocare così tante partite, con la 10 e con la maglia della Juventus e ne ha giocate tante bene".
Yildiz tra i più decisivi del campionato
E continua: "Lo scorso anno è andato in doppia cifra, l'anno prima ha iniziato a essere titolare qualche volta. La giornataccia ce l'avrà sempre ma in campo si intesta quel che deve fare un giocatore di talento, fa sempre la scelta giusta a differenza di Conceicao". Florenzi: "Saper fare la scelta giusta è sinonimo di talento e lui lo è". Nella rating del campionato con 7.23, Yildiz, è il giocatore più decisivo della Serie A dietro soltanto a Nico Paz (7.94) e Leao (7.27).
Yildiz al centro della Juve
Per confermare questa tesi Caressa fa vedere diversi numeri del turco a partire dalla gara con il Cagliari dove è stato il primo per gol, occasioni create, cross e dribbling oltre a una heatmap abbastanza evidente in cui lui si è mosso tanto verso il centro. D'altronde anche Spalletti lo aveva detto nel post gara: "Gli faccio fare quel che vuole".
E la differenza con Tudor, quindi con i due allenatori, è evidente: Yildiz tocca meno palloni ma lo fa in maniera più efficace. È migliorato negli Xg (da 0.11 a 0.24), negli Xassist (a 0.41), ma anche per i passaggi in area a 2.75 o dribbling tentati (4.81) e riusciti (2.69).
Bergomi: "La posizione ideale di Yildiz"
Bergomi parla così del 10 bianconero: "Ha provato a utilizzarlo dietro la punta poi lui si sposta verso sinistra dove è abile nel saltare uomo, nel trovare la porta, di essere decisivo e bisogna trovarlo con una palla veloce perché gli permette di non avere il raddoppio. È la sua posizione ideale, troppo aperto è più marcabile ma così più decisivo. È il giocatore di maggior talento della Juve ma non ho ancora capito la squadra in generale, se quel che sta facendo vedere è la massima potenzialità o se può fare ancora di più. Io delle potenzialità le vedo in alcuni giocatori e in altri meno. Ma su Yildiz non ho dubbi".
Marchegiani e il lavoro di Spalletti
E Marchegiani aggiunge: "In questo momento lui è la chiave della Juve per essere pericolosa. Rispetto a prima attacca con più giocatori, ci sono situazioni in cui arriva nell'area avversaria con 8 calciatori, spesso arriva anche Koopmeiners al tiro. Spalletti sta lavorando per trovare soluzioni per diventare più imprevedibile ed efficace, sicuramente Yildiz e Conceicao, in questo momento, sono quelli che costruiscono perché saltano l'uomo e danno l'impressione di poter fare sempre qualcosa. Yildiz rispetto a Conceicao ha più concretezza".
Florenzi: "Yildiz può migliorare con Spalletti"
A chiudere è Florenzi a dire la sua sulla Juve e il classe 2005: "Yildiz e Conceicao sono i giocatori che può valorizzare di più un allenatore come Spalletti. La heatmap che abbiamo visto prima è data dal gioco di Tudor e quello di Spalletti, che non è giusto o sbagliato ma solo due concezioni diverse di fare calcio. Yildiz la sua espressione migliore la può dare con Spalletti, per me può partire largo e andare centrale perché quando sei dentro e hai le soluzioni di gioco diventa tutto più semplice per lui".
