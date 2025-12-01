“Yildiz è tornato al centro della Juve”, “Lui fa le scelte giuste”: super Kenan, l’analisi Sky

Yildiz è "la fucilata nella notte" per dirla alla Spalletti . Basterebbe questo per far capire l'importanza del 10 per la Juventus , ma guardando alle ultime gare lo si nota benissimo sul campo e anche nei numeri. Nella serata con il Bodo/Glimt il suo ingresso indirizza la sfida verso i bianconeri e con la doppietta al Cagliari , pochi giorni dopo, conferma proprio quanto uscito poi nel dibattito di Sky Sport Club. Il tavolo si è espresso sul classe 2005 con parole importanti: "È un talento", questo il pensiero comune e con Spalletti può migliorare ancora.

"Yildiz merita quel che sta succedendo"

Ed è proprio Bucciantini il primo a fare un'analisi: "Yildiz merita quel che sta succedendo e anche la responsabilità. Il talento lo usa e vive bene la responsabilità del 10 ed è stato precoce nel raggiungere certe presenze in Serie A con la Juve anche rapportandolo a epoche precedenti. Non è usuale vedere un ragazzo giocare così tante partite, con la 10 e con la maglia della Juventus e ne ha giocate tante bene".

Yildiz tra i più decisivi del campionato

E continua: "Lo scorso anno è andato in doppia cifra, l'anno prima ha iniziato a essere titolare qualche volta. La giornataccia ce l'avrà sempre ma in campo si intesta quel che deve fare un giocatore di talento, fa sempre la scelta giusta a differenza di Conceicao". Florenzi: "Saper fare la scelta giusta è sinonimo di talento e lui lo è". Nella rating del campionato con 7.23, Yildiz, è il giocatore più decisivo della Serie A dietro soltanto a Nico Paz (7.94) e Leao (7.27).