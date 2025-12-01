Buffon sicuro: “Spalletti allenatore giusto per la Juve”. Sulla sfida Conte-Allegri e Pio Esposito...

"Spalletti è l'allenatore giusto per la Juventus". A pronunciare queste parole è stato uno che del mondo bianconero conosce ogni aspetto: Gigi Buffon . L'ex portiere, oggi capo delegazione dell' Italia , si è soffermato su diverse tematiche a Radio Anch'Io Sport su Radio Rai 1. Dalla Nazionale a Pio Esposito , che paragona a Toni , fino ad arrivare alla lotta scudetto con Conte e Allegri ma anche qualche considerazione sul Mondiale del 2026: "Dovrebbero partecipare le migliori". Insomma, un'analisi dettaglia sul momento azzurro, sulla Serie A e non solo.

Buffon e la scuola dei portieri in A

Buffon ha parlato così dei portiere nel campionato italiano: "Sono tanti anni che in Serie A il livello dei portieri è molto alto, da migliori campionati del mondo. Questo mi inorgoglisce ed è una cosa molto bella per la corporazione della quale ho fatto parte. Questo mi fa piacere: significa che, al di là di tutto, la scuola italiana degli allenatori dei portieri è ancora di riferimento. Chiunque viene qua, riesce sempre a performare in un modo eccellente e a migliorarsi". Poi l'analisi si sposta su Pio Esposito e la sua crescita in pochi mesi di Inter.

Pio Esposito come Toni e il figlio Louis Thomas

Sull'attaccante nerazzurro ha detto: "Pio Esposito è una delle note più belle del calcio italiano. A me ha impressionato e mi piace la testa che ha, l'attitudine al lavoro e la determinazione nel voler migliorare. Tutte componenti non facili da riscontrare a quella età . Quindi partiamo già da buoni presupposti. Come caratteristiche, somiglia un po' a Luca Toni con più dinamismo ma, per l'età che ha, è più avanti. Luca ha avuto un processo di crescita più lento, per poi esplodere successivamente. Pio è già adesso uno che determina ad alti livelli, lo abbiamo visto anche contro il Pisa". E proprio nella formazione toscana è entrato anch suo figlio Louis Thomas: "Avendo fatto quel percorso là, so quanto è difficile potersi confermare e quanto è facile illudersi. Non so se è il caso di mio figlio. Proprio perché è mio figlio, lo voglio mettere di fronte alla realtà e questa dice che sta facendo un bel percorso ma non significa niente, davvero niente".