Vlahovic infortunato, c’è lesione. Esami Juve: comunicato ufficiale, torna nel 2026, quali gare salta

L’infortunio di Vlahovic ha ribaltato scenari che fino a pochi giorni fa sembravano ormai consolidati all'interno della Juventus. Non è cambiata soltanto la gestione dell’emergenza immediata, dal campo alla necessità di trovare un sostituto credibile, tra David, Openda o l'idea di un Yildiz falso nove, lanciata anche dallo stesso Hernanes nel post Cagliari. E così la Juve si ritrova costretta a trasformare un problema in un’occasione altrettanto grande per scoprire nuove risorse e nuove soluzioni. Si apre così una fase di inevitabile verifica, che coinvolgerà tanto Spalletti quanto il gruppo. Intanto è arrivata la risposta alle visite mediche effettuate dall'attaccante proprio questa mattina.
L’arrivo al J Medical e l’abbraccio dei tifosi
In tarda mattinata, intorno alle 11:15, Vlahovic è arrivato al J Medical per sottoporsi agli accertamenti dopo il problema muscolare accusato nella sfida contro il Cagliari. L’attaccante ha raggiunto la struttura con passo lento e lo sguardo rivolto verso il basso, consapevole della delicatezza del momento. Nonostante un tempo non proprio benevolo, alcuni sostenitori bianconeri si sono radunati all’ingresso per fargli sentire la loro vicinanza. Non sono mancati i cori d’incoraggiamento: “Forza Dusan”, “Dai Dusan”, gridati con la speranza di alleggerire un po’ la tensione. La breve camminata verso l’interno del centro medico è diventata così una piccola scena di affetto collettivo. Un gesto semplice che, in un momento di incertezza, ha ricordato al giocatore quanto sia importante per l’ambiente e per la tifoseria. Anche questo, in fondo, fa parte del percorso di recupero.
Infortunio Vlahovic, il comunicato Juve
Le notizie non sono buone, con la lesione muscolare confermata anche dal club con una nota ufficiale: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra. Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".
Quante partite salta Vlahovic
L'attaccante serbo starà ai box per almeno tre mesi e come riportato da Sky Sport, il club starebbe valutando anche il possibile intervento chirurgico (ma serviranno prima altri consulti medici). Dusan salterà dunque tante partite importanti per la Juve. Oltre alla sfida di domani di Coppa Italia contro l'Udinese e il big match contro il Napoli, si aggiungo anche le gare rimanenti di Champions League contro Pafos, Benfica e Monaco. In Serie A il serbo non ci sarà anche contro il Bologna, Roma, Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari e contro la squadra di Conte nel match di ritorno. Dovrebbe dare forfait anche contro il Parma e la Lazio, nel derby d'Italia contro l'Inter in programma per il 15 febbraio e anche nelle sfide con Como, Roma e Pisa di inizio marzo.
La reazione dei tifosi Juve
I messaggi da parte dei tifosi sui social sono stati imminenti, tra chi ha augurato una pronta guarigione a Vlahovic e chi ha preso la situazione in modo più ironico: "Organizziamo un pullman per Lourdes", visti i tanti infortuni che stanno colpendo la Juve da tempo. "Dispiace per Dusan, prenditi il tempo necessario" hanno scritto tanti altri, facendo sentire il proprio supporto all'attaccante, titolare e punto di riferimento di Spalletti nelle ultime partite. Tutti sono preoccupati per questa lesione muscolare, che va gestita bene per evitare ricadute pesanti.
