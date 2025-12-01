Vlahovic infortunato, c’è lesione. Esami Juve: comunicato ufficiale, torna nel 2026, quali gare salta

Le notizie non sono buone, con la lesione muscolare confermata anche dal club con una nota ufficiale: "In seguito al problema muscolare accusato durante la partita Juventus - Cagliari, questa mattina Dusan Vlahovic è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra . Saranno necessari ulteriori consulti medici per definire le modalità terapeutiche più appropriate".

Quante partite salta Vlahovic

L'attaccante serbo starà ai box per almeno tre mesi e come riportato da Sky Sport, il club starebbe valutando anche il possibile intervento chirurgico (ma serviranno prima altri consulti medici). Dusan salterà dunque tante partite importanti per la Juve. Oltre alla sfida di domani di Coppa Italia contro l'Udinese e il big match contro il Napoli, si aggiungo anche le gare rimanenti di Champions League contro Pafos, Benfica e Monaco. In Serie A il serbo non ci sarà anche contro il Bologna, Roma, Pisa, Lecce, Sassuolo, Cremonese, Cagliari e contro la squadra di Conte nel match di ritorno. Dovrebbe dare forfait anche contro il Parma e la Lazio, nel derby d'Italia contro l'Inter in programma per il 15 febbraio e anche nelle sfide con Como, Roma e Pisa di inizio marzo.