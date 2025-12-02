La Juve e le mosse di Spalletti dopo Vlahovic ko: David-Openda da rilanciare, Yildiz... da 9 e mezzo

TORINO - La sentenza su Dusan Vlahovic è una discreta mazzata, ma Luciano Spalletti non è certo il tipo che si deprime: attiva la mente e cerca soluzioni, in tempo zero. Anche perché la Juve qualche opzione ce l’ha, senza dover necessariamente ricorrere al mercato. La prima mossa è quella di spremere ogni singola goccia di talento e personalità da Jonathan David e Lois Openda, i due rinforzi estivi apparsi fin qui poco incisivi e ancora da inserire nel sistema: Vlahovic è servito finora da ombrello, ma ora saranno chiamati a dare risposte convincenti. Tuttavia Spalletti ha in testa anche un piano B, che definire B è fin riduttivo, perché alla distanza potrebbe rivelarsi il vero piano A: avvicinare Kenan Yildiz alla porta, così tanto da diventare il principale riferimento offensivo dei bianconeri. Non da stasera, ma magari già domenica a Napoli: il falso 9, definito così per semplicità, è una strada già intrapresa da altre squadre in campionato, come per esempio la Roma di Gasperini con Dybala o Baldanzi.