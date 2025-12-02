Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Juve e le mosse di Spalletti dopo Vlahovic ko: David-Openda da rilanciare, Yildiz... da 9 e mezzo

Il tecnico dei bianconeri apre alla nuova soluzione tattica: i nuovi compiti che potrebbe avere il gioello turco dopo l'infortunio del serbo
Stefano Lanzo
3 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - La sentenza su Dusan Vlahovic è una discreta mazzata, ma Luciano Spalletti non è certo il tipo che si deprime: attiva la mente e cerca soluzioni, in tempo zero. Anche perché la Juve qualche opzione ce l’ha, senza dover necessariamente ricorrere al mercato. La prima mossa è quella di spremere ogni singola goccia di talento e personalità da Jonathan David e Lois Openda, i due rinforzi estivi apparsi fin qui poco incisivi e ancora da inserire nel sistema: Vlahovic è servito finora da ombrello, ma ora saranno chiamati a dare risposte convincenti. Tuttavia Spalletti ha in testa anche un piano B, che definire B è fin riduttivo, perché alla distanza potrebbe rivelarsi il vero piano A: avvicinare Kenan Yildiz alla porta, così tanto da diventare il principale riferimento offensivo dei bianconeri. Non da stasera, ma magari già domenica a Napoli: il falso 9, definito così per semplicità, è una strada già intrapresa da altre squadre in campionato, come per esempio la Roma di Gasperini con Dybala o Baldanzi.

Con Vlahovic ai box la Juve ha ancora più bisogno di Yildiz

E più Yildiz si avvicina alla porta, meno dovrà assolvere compiti di copertura da terzino aggiunto, come spesso gli è capitato - e gli capita - quando agisce da esterno offensivo largo a sinistra: lo ha spiegato con la solita cristallina chiarezza Spalletti nella conferenza di presentazione della sfida con l’Udinese, aprendo la possibilità di vedere nelle prossime partite Yildiz impiegato nell’inedita posizione di centravanti atipico per sfruttarne le qualità balistiche, da realizzatore. In ogni caso, indipendentemente da quella che sarà la posizione occupata in campo nello scacchiere tattico, la Juve avrà ancora più bisogno di un Yildiz protagonista, considerando la portata dell’infortunio di Vlahovic e i lunghi tempi di recupero che attendono l’attaccante serbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Yildiz è pronto a prendersi la responsabilità

Il gioiello turco ha preso in mano la squadra sia a Bodo in Champions League entrando nel secondo tempo e ribaltando completamente la partita, sia mettendo a segno la prima doppietta della carriera allo Stadium nella sfida di campionato con il Cagliari di sabato: insomma, Yildiz è caldo e pronto anche a prendersi la responsabilità di un ruolo differente all’interno del campo e pure da trascinatore, da leader tecnico. Un numero 10 che potrebbe dunque trasformarsi da 9, in attesa di capire - già magari stasera negli ottavi di Coppa Italia contro l’Udinese a Torino - chi tra David e Openda possa offrire più garanzie al suo fianco in attacco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

TORINO - La sentenza su Dusan Vlahovic è una discreta mazzata, ma Luciano Spalletti non è certo il tipo che si deprime: attiva la mente e cerca soluzioni, in tempo zero. Anche perché la Juve qualche opzione ce l’ha, senza dover necessariamente ricorrere al mercato. La prima mossa è quella di spremere ogni singola goccia di talento e personalità da Jonathan David e Lois Openda, i due rinforzi estivi apparsi fin qui poco incisivi e ancora da inserire nel sistema: Vlahovic è servito finora da ombrello, ma ora saranno chiamati a dare risposte convincenti. Tuttavia Spalletti ha in testa anche un piano B, che definire B è fin riduttivo, perché alla distanza potrebbe rivelarsi il vero piano A: avvicinare Kenan Yildiz alla porta, così tanto da diventare il principale riferimento offensivo dei bianconeri. Non da stasera, ma magari già domenica a Napoli: il falso 9, definito così per semplicità, è una strada già intrapresa da altre squadre in campionato, come per esempio la Roma di Gasperini con Dybala o Baldanzi.

Con Vlahovic ai box la Juve ha ancora più bisogno di Yildiz

E più Yildiz si avvicina alla porta, meno dovrà assolvere compiti di copertura da terzino aggiunto, come spesso gli è capitato - e gli capita - quando agisce da esterno offensivo largo a sinistra: lo ha spiegato con la solita cristallina chiarezza Spalletti nella conferenza di presentazione della sfida con l’Udinese, aprendo la possibilità di vedere nelle prossime partite Yildiz impiegato nell’inedita posizione di centravanti atipico per sfruttarne le qualità balistiche, da realizzatore. In ogni caso, indipendentemente da quella che sarà la posizione occupata in campo nello scacchiere tattico, la Juve avrà ancora più bisogno di un Yildiz protagonista, considerando la portata dell’infortunio di Vlahovic e i lunghi tempi di recupero che attendono l’attaccante serbo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus
1
La Juve e le mosse di Spalletti dopo Vlahovic ko: David-Openda da rilanciare, Yildiz... da 9 e mezzo
2
Yildiz è pronto a prendersi la responsabilità

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS