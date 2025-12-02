Tuttosport.com
Juventus, Spalletti ne perde un altro in Coppa Italia: i convocati per l'Udinese

Non solo Vlahovic: bianconeri costretti a fare a meno di un altro giocatore in vista della sfida contro la squadra di Runjaic
3 min
Juventus Udinese coppa italia
Il percorso della Juventus nella Coppa Italia 2025/26 sta per iniziare. Questa sera alle 21:00, infatti, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro l'Udinese, in una sfida da vincere a ogni costo. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Vlahovic, fermato da una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra (qui tutte le novità sulle sue condizioni). L'attaccante serbo dovrà essere operato e resterà in infermeria a lungo. Il classe 2000 non sarà però l'unico assente: oltre ai soliti Pinsoglio, Bremer, Rugani e Milik, infatti, contro la squadra di Runjaic mancherà anche Perin. Il portiere italiano è stato fermato da un problema muscolare e non sarà della partita.

Juventus, i convocati contro l'Udinese

In vista della partita la Juventus ha comunicato la lista dei convocati: al posto dell'infortunato Perin, convocati i giovani Scaglia e Mangiapoco.

  • Portieri: Di Gregorio, Scaglia, Mangiapoco.
  • Difensori: Gatti, Kelly, Kalulu, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe, Cambiaso, Joao Mario.
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie.
  • Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David. 

Juventus, la probabile formazione

Senza Perin, in porta torna Di Gregorio, ormai recuperato. In difesa spazio a Kalulu, Gatti e Cabal. con Cambiaso e Kostic larghi sulle fasce. Sorprese a centrocampo dove i favoriti sono Miretti e Koopmeiners. Sulla trequarti Conceicao, che dovrebbe agire alle spalle del duo composto da David e Openda. In panchina tanti giocatori di talento pronti all'occorrenza a cambiare la partita come Locatelli, Thuram, Yildiz e Zhegrova.

Juventus (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Cabal; Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, Kostic; Conceicao; David, Openda. All. Spalletti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

