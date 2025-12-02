Juventus, Spalletti ne perde un altro in Coppa Italia: i convocati per l'Udinese

Il percorso della Juventus nella Coppa Italia 2025/26 sta per iniziare. Questa sera alle 21:00, infatti, la squadra di Luciano Spalletti scenderà in campo contro l'Udinese, in una sfida da vincere a ogni costo. L'allenatore bianconero dovrà fare a meno di Vlahovic, fermato da una lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra (qui tutte le novità sulle sue condizioni). L'attaccante serbo dovrà essere operato e resterà in infermeria a lungo. Il classe 2000 non sarà però l'unico assente: oltre ai soliti Pinsoglio, Bremer, Rugani e Milik, infatti, contro la squadra di Runjaic mancherà anche Perin. Il portiere italiano è stato fermato da un problema muscolare e non sarà della partita.