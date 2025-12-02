Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioni. Spalletti, nuovo attacco

La sfida tra Juventus ed Udinese apre il programma degli ottavi di finale di Coppa Italia . La squadra di Luciano Spalletti , dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Cagliari con Yildiz trascinatore, prova a calare il tris di successi nella competizione tricolore. Chi passerà il turno, affronterà ai quarti la vincente tra Atalanta e Genoa. Un avvicinamento alla partita contraddistinto inevitabilmente dalle brutte notizie arrivate dall'infermeria : Vlahovic sarà operato dopo la lesione di alto grado della giunzione muscolo - tendinea dell’adduttore lungo di sinistra, con un'assenza prevista di circa 4 mesi. Senza l'attaccante serbo, dunque, i bianconeri studiano le giuste alternative, con Spalletti che sta già vagliando una nuova soluzione tattica .

19:44

Arbitra Fourneau: un precedente negativo con la Juve

A dirigere l'incontro di questa sera l'arbitro Fourneau di Roma 1 a dirigere l'incontro, coadivuato dagli assistenti Scatragli e Palermo, Marcenaro come quarto uomo. Poi Giua al Var e Marini Avar. Guardando ai precedenti di Fourneau con le due squadre si può notare come questi sorridano alla Juventus, nonostante un precedente non proprio positivo e proprio in Coppa Italia... (QUI I DETTAGLI)

19:30

La Coppa Italia dopo la sfida in Serie A

Juventus e Udinese si sono già sfidate in questo campionato di Serie A. Il match, tra l'altro, si è giocato proprio all'Allianz Stadium. Alla guida della 'Vecchia Signora' c'era... Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, che prese il posto dell'esonerato Tudor e condusse la squadra alla vittoria per 3-1 sui friulani in attesa dell'arrivo di Spalletti. Sfida di ritorno in programma al Bluenergy Stadium nel weekend del 15 marzo 2026 (data e orario ancora da stabilire)

19:16

I precedenti in Coppa Italia

La Juventus è rimasta imbattuta in ciascuno dei quattro precedenti contro l'Udinese in Coppa Italia, grazie a due vittorie e due pareggi, con un punteggio complessivo di 9-2. Solo uno dei quattro precedenti tra Juventus e Udinese nella competizione tricolore si è disputato negli ottavi di finale, proprio il più recente, il 15 gennaio 2020, chiuso col successo dei piemontesi per 4-0 (in panchina Sarri per la Juventus, Gotti per l'Udinese)

19:02

Koopmeiners trasloca ancora

Dopo sei partite giocate da braccetto sinistro, stasera Koopmeiners può tornare in mezzo al campo. I compiti saranno chiari: guidare la regia, avviare l’azione. Dal dialogo è nata la nuova vita di Koopmeiners. Non abbaglia, sì, ma è tutto un altro giocatore: solido, stabile, sicuro, a cui non è difficile affidare compiti spigolosi. Spalletti gli ha dato le certezze per tornare a centrocampo

18:50

Udinese, la probabile formazione

Quali le scelte di Runjaic per il match di stasera? Il tecnico dei friulani dovrebbe iniziare la partita con il seguente undici.

UDINESE (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Zarraga, Lovric, Modesto; Bravo, Buksa. Allenatore: Runjaic

A disposizione: Okoye, Padelli, Kristensen, Kabasele, Bertola, Zanolli, Piotrowski, Kalstrom, Atta, Zemura, Ekkelenkamp, Zaniolo, Gueye, Bayo, Davis

Indisponibili: Kamara

18:40

Dove vedere la partita

Qui ci sarà la diretta testuale del match tra Juve e Udinese: la cronaca della partita, ma anche tutte le dichiarazioni pre e post gara dei protagonisti. In alternativa la sfida di Coppa Italia sarà anche visibile in diretta tv e in streaming

18:30

Mercato, non cambiano le strategie

Nonostante l'infortunio di Vlahovic, in casa Juve non sembrano cambiare le strategie in ottica calciomercato di gennaio. D'altronde il reparto avanzato è stato quello maggiormente rinforzato in estate, e soluzione alternative come quella di Yildiz riferimento d'attacco possono colmare la lacuna lasciata dal serbo. Le esigenze nella campagna acquisti invernale sono in altri reparti e sembrano già ben delineate. Conterà ovviamente anche l'opinione di Spalletti: per lui sarà il primo mercato a disposizione da allenatore bianconero. Il diktat di Comolli però è stato chiaro: ci si guarderà attorno, ma con oculatezza

18:20

Spalletti senza Vlahovic: la soluzione

Vista l'assenza prolungata di Vlahovic, Spalletti si trova dunque costretto a vagliare delle soluzioni alternative per il reparto avanzato. Sicuramente avranno più spazio David e Openda, ma non solo. Il tecnico ha in testa anche un piano B, che definire B è fin riduttivo, perché alla distanza potrebbe rivelarsi il vero piano A: avvicinare Kenan Yildiz alla porta, così tanto da diventare il principale riferimento offensivo dei bianconeri (QUI I DETTAGLI)

18:15

Vlahovic, brutte notizie

La Juve sul campo è reduce da due risultati positivi, con la prima vittoria in Champions arrivata col Bodo/Glimt e poi il successo in campionato contro il Cagliari. Fuori dal rettangolo di gioco però i bianconeri sono decisamente meno sorridenti, viste le notizie relative all'infortunio di Dusan Vlahovic: il serbo infatti verrà operato, rimanendo dunque ai box per diversi mesi. Una brutta notizia per Luciano Spalletti, che perde così un punto di riferimento importante del reparto avanzato.

18:10

Juve, quali le scelte di formazione?

Gara secca tra Juventus ed Udinese all'Allianz Stadium, in palio l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Quale la formazione dei padroni di casa? Spalletti dovrebbe rivoluzionare lo schieramento iniziale, soprattutto con le scelte per il reparto avanzato: ancora alcuni dubbi su quale saranno le scelte, in particolare per due ballottaggi vivi a poche ore dal fischio d'inizio

18:05

I convocati di Spalletti

Sono 23 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida tra la sua Juventus e l'Udinese. Il tecnico dovrà ovviamente fare a meno di Dusan Vlahovic, ma non solo. Oltre ai soliti Pinsoglio, Bremer, Rugani e Milik, infatti, contro la squadra di Runjaic c'è un'assenza imprevista che va così ad allungare la lista degli indisponibili in casa bianconera (QUI I DETTAGLI)

Allianz Stadium, Torino