Juve-Udinese, top e flop: segnali di RoboKoop, il geometra Miretti e campa Cabal...

I bianconeri vincono contro la squadra di Runjaic e volano ai quarti di Coppa Italia. Sprazzi del vecchio Koopmeiners, male il giovane Palma
Juve-Udinese, top e flop: segnali di RoboKoop, il geometra Miretti e campa Cabal...
Eugenio Russo
2 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Segnali positivi allo Stadium per Luciano Spalletti che si qualifica ai quarti di Coppa Italia battendo una mai davvero pericolosa Udinese per 2-0. Il classe 2008 Palma assoluto protagonista negativo della serata: suo l'autogol del vantaggio Juve e anche il fallo da rigore poi trasformato da Locatelli. Tra i bianconeri prestazione insufficiente per Cabal nonostante il penalty procurato, mentre a permettere una costante e ordinata manovra offensiva sono stati i due giocatori schierati titolari in mezzo al campo: Koopmeiners e Miretti. Leggi i giudizi dei top e flop di Juventus-Udinese.

Segnali di Robo-Koopmeiners

Il passaggio filtrante che libera Cabal all'8', il suo essere sempre (!) nel vivo del gioco e il secondo filtrante illuminante al 23' che lancia tre giocatori Juve in contropiede e culmina con l'assist di Mckennie e l'autogol di Palma. Questi sono segnali da vero Koopmeiners, segnali da RoboKoop. Nel secondo tempo scala braccetto sinistro dopo l'infortunio di Gatti, ma resta il fatto che Spaletti sta riuscendo in quella che sembrava ormai diventata un'impresa: rivitalizzare Teun.

Il geometra Miretti

Se Koop inventa e apre spazi, Miretti ripulisce palloni, costruisce geometrie, gestisce con naturalezza situazioni che un mezzo tocco sbagliato potrebbe far diventare letali in una zona nevralgica del campo e del gioco di Spalletti che infatti lo audioguida con ottimi risultati. E il geometra Miretti non disdegna velenose incursioni in area avversaria comunque nelle sue corde. La sua convincente prova non cambia quando cambia invece il compagno di reparto, da Koop a Locatelli.

Campa Cabal...

Cabal 'cavallo pazzo' nel senso peggiore del termine. Schierato quarto di centrocampo a sinistra per dare maggiore copertura a Yildiz colleziona errori nel corto, nel lungo e nell'atteggiamento (vedi l'inutile lite con Zaniolo all'intervallo). Spaesato e farraginoso, non lo salva il rigore procurato nel secondo tempo più per ingenuità di Palma che per altro.

Palma e sangue poco freddo

E pensare che in qualche situazione era anche riuscito a fermare Kenan Yildiz. Lui, di tre anni più giovane del giovane fenomeno bianconero! Ma ha impiegato poco a rovesciare le sorti della sua serata deviando in porta il cross di Mckennie e firmando così il vantaggio bianconero. Come se non bastasse, nella ripresa, causa il rigore netto poi trasformato da Locatelli. Palma e poco sangue freddo in una partita che gli servirà comunque per crescere. 

