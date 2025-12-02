Il gesto di Spalletti alla curva e la doppia partita di Locatelli: Juve-Udinese dentro lo Stadium

Quasi 35 mila presenti per un martedì di Coppa Italia: è uno Stadium abbastanza vivo quello che ha accolto Juve-Udinese. Ad accendere il tifo bianconero ci ha pensato il solito Yildiz che con le sue giocate ha infiammato lo stadio. Al 20' il primo squillo del numero 10 e il pubblico si è subito acceso: cori e tamburi risuonano nel cielo di Torino. Cori anche per Luciano Spalletti che ringrazia con applausi. Ma il boato vero e proprio arriva con il vantaggio Juve: assist di McKennie e David da un passo, complice un tocco di Palma, non sbaglia. Il freddo sugli spalti si fa sentire ma i tifosi si riscaldano sventolando bandiere e cantando. I pochissimi (21) tifosi dell'Udinese provano a incitare la squadra friulana ma la loro voce viene sovrastata dai fischi del popolo bianconero. Ogni azione della Juve viene accompagnata dal sentimento dei tifosi, che la spingono, applaudono e fanno sentire tutto il proprio sostegno.