Il gesto di Spalletti alla curva e la doppia partita di Locatelli: Juve-Udinese dentro lo Stadium

Quasi 35 mila presenti per un martedì di Coppa Italia: è uno Stadium abbastanza vivo quello che ha accolto Juve-Udinese. Ad accendere il tifo bianconero ci ha pensato il solito Yildiz che con le sue giocate ha infiammato lo stadio. Al 20' il primo squillo del numero 10 e il pubblico si è subito acceso: cori e tamburi risuonano nel cielo di Torino. Cori anche per Luciano Spalletti che ringrazia con applausi. Ma il boato vero e proprio arriva con il vantaggio Juve: assist di McKennie e David da un passo, complice un tocco di Palma, non sbaglia. Il freddo sugli spalti si fa sentire ma i tifosi si riscaldano sventolando bandiere e cantando. I pochissimi (21) tifosi dell'Udinese provano a incitare la squadra friulana ma la loro voce viene sovrastata dai fischi del popolo bianconero. Ogni azione della Juve viene accompagnata dal sentimento dei tifosi, che la spingono, applaudono e fanno sentire tutto il proprio sostegno.
Yildiz il più acclamato
Il più acclamato ovviamente è Kenan Yildiz e dal 51' i cori non si fermano più (nel mezzo anche uno contro il Napoli, prossimo avversario in campionato, domenica 7 dicembre). Stadium scatenato anche dopo il rigore segnato da Locatelli che dopo la rete ha ringraziato il pubblico (anche se durante il pre partita in occasione della premiazione per le 200 presenze era arrivato qualche fischio). Ovazione invece durante le sostituzioni per David, Conceicao e soprattutto Zhegrova. Il kosovaro, così come Yildiz prima, tra i più acclamati dallo stadio. Dal Napoli al Torino, cori anche per i granata e fischi per l'arbitro dopo il gol annullato a Openda per fuorigioco. Ma tempo qualche minuto ed è subito festa: la Juve batte l'Udinese, squadra sotto la curva e parte l'inno a squarciagola. Una serata fredda di dicembre, riscaldata dal risultato positivo. E ora testa alla trasferta di Napoli dove il popolo bianconero non farà mancare il proprio supporto.