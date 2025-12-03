Juve chiama Terra: siamo vivi! Qual è la migliore notizia per Spalletti, Comolli e il popolo bianconero

La sinistra perseveranza con la quale la Juventus sbaglia gol piuttosto facili non impedisce la terza vittoria consecutiva che vale i quarti di Coppa Italia (contro Genoa o Atalanta). E di partita in partita cresce la fiducia e la sensazione che Spalletti stia rattoppando la Juve. Non è una rivoluzione, non è una squadra rinnovata, ma che inizia a fare le cose giuste, quelle basilari almeno, che affronta le gare con un atteggiamento più determinato, che coglie segnali di vita dai due pianeti misteriosi chiamati Jonathan David e Lois Openda. Ieri hanno segnato tutti e due, anzi il primo ha realizzato un gol clamorosamente bello, disegnando una traiettoria impossibile, ma due fuorigioco misurabili con il righello delle elementari, quello che sta nell’astuccio, negano pillole di fiducia ai due nuovi attaccanti juventini. Ma la prestazione di David e Openda non si misura in centimetri e, i gol cancellati non cancellano l’impressione di aver visto convincenti passi avanti. All’indomani della mazzata Vlahovic (fuori fino a marzo), vedere i suoi sostituti combattere e farsi vedere è, senza dubbio, la migliore notizia possibile per Spalletti, Comolli e il popolo bianconero tutto.