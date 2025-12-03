Kalulu: “Spalletti ha uno standard alto. Ora la Juve ha un po’ di consapevolezza in più”

"Spalletti ha già vinto e lo seguiamo"

Prerogativa irrinunciabile per agire in qualsiasi zona del campo: «Volevo spingere tanto con la palla, la voglio sempre per aiutare i miei compagni - ha sottolineato l’olandese -. La spalla? Ho sentito un rumore strano, ma non è uscita, sto bene. Abbiamo bisogno di andare avanti su tutti i fronti, a cominciare dalla Coppa Italia. Domenica c’è il Napoli, gara fondamentale per ricucire le distanze con chi ci sta davanti. Sarà una grandissima partita». Dello stesso avviso Kalulu, in campo dal primo minuto per la diciottesima gara consecutiva: «Stavolta ci siamo divertiti. Il mister ci chiede di essere sempre vicini al recupero, senza sbagliare il primo passaggio. Stiamo prendendo fiducia e i nostri avversari non pressano più come prima. Questa partita era importante per passare il turno, ma ora abbiamo fiducia. Vincere fa sempre bene, ma non cambia nulla: abbiamo un po' di consapevolezza in più. Spalletti è venuto con la sua visione di calcio: ha uno standard alto, è un bene per tutti noi, che dobbiamo dare un po' di più. Ha già vinto e lo seguiamo».