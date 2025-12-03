Tuttosport.com
Altro caso Candreva in Juve-Udinese? Ecco cosa è successo al Var sul fuorigioco di David

Il meraviglioso gol dell'attaccante bianconero è stato annullato per un offside di pochi centimetri. La ricostruzione con il Var spiega come hanno scelto l'uomo dei friulani su cui tracciare la linea elettronica
3 min
Altro caso Candreva in Juve-Udinese? Ecco cosa è successo al Var sul fuorigioco di David © redazione
TORINO - Un altro caso Candreva durante Juventus-Udinese? Il dubbio è venuto a tutti quando il sistema di fuorigioco automatico ha annullato il meraviglioso gol di Jonathan David. Perché non è stato chiaro su quale giocatore dell'Udinese era stata tracciata la linea e l'impressione, dalle immagini televisive, è che l'ultimo difensore dell'Udinese sia il numero 16, Matteo Palma, il quale dà effettivamente l'impressione di tenere in gioco David.

David tenuto in gioco da Palma?

E anche al Var hanno avuto questa impressione, infatti impiegano qualche secondo per verificare che il sistema abbia tracciato la linea in modo corretto. E con la prospettiva corretta, l'ultimo giocatore dell'Udinese è, invece, il 13, Nicolò Bertola che effettivamente lascia David in fuorigioco per, forse, una decina di centimetri. Insomma, non si erano persi Palma, come in quell'ormai leggendaria sfida tra Juventus e Salernitana, nella quale era stato annullato un gol per fuorigioco "dimenticandosi" di Candreva, che in alcune riprese non compariva. Uno degli errori più clamorosi dell'epoca Var, i cui fantasmi sono apparsi ieri (era oltretutto la stessa porta). Dalle ricostruzioni fatte nel post partita, visionando anche le immagini a disposizione del Var, sembra proprio che in questo caso tutto sia stato fatto nel modo giusto.

Ma ha senso il fuorigioco in questo modo?

Resta, tuttavia, un ragionamento di fondo sul senso di annullare un gol per un fuorigioco di dieci centimetri, oltretutto non sempre avendo immagini ad alta risoluzione, quindi con la possibilità che il passaggio da un frame  e l'altro (nel caso di telecamere a 50 frame per secondo, quindi molto buone) un giocatore lanciato possa anche coprire 20 centimetri. Quindi: bene il fuorigioco automatico, ma se si vuole spaccare un capello in due non ci può presentare con il coltello da pesce. Questo è un tema di Fifa più che di Aia, perché la teoria del fuorigioco automatico è perfetta, la pratica si scontra con il fatto che se annulli un gol per dieci centimetri, devi garantire che lo scarto della tua macchina sia inferiore ai dieci. Altrimenti c'è la possibilità di commettere un'ingiustizia. Automatica, ma sempre ingiustizia.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

