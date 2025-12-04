La Juve perde Gatti ma ritrova Bremer e Rugani: ecco quando possono rientrare in campo

TORINO - Rispetto a martedì sera è tutto un altro mondo. Tutto un altro film, insomma. Perché le sensazioni dopo l’uscita dal campo di Federico Gatti contro l’Udinese erano estremamente cariche di preoccupazione. A metterci il carico le stampelle , ma in generale il rumore di un ginocchio destro che effettua una torsione innaturale. Il responso medico, però, è molto migliore del previsto: lesione al menisco mediale, sarà operato già in mattinata a Lione . Almeno un mese di stop, così si conclude anzitempo un 2025 non certamente fortunato per Gatti. Ma l’entità del guaio del centrale classe ‘98, se non altro, strozza sul nascere ogni idea di mercato: la società non interverrà a gennaio per rimpolpare un reparto ora cortissimo, ma comunque sufficientemente attrezzato per proseguire così, senza ulteriori innesti. L’arretramento di Teun Koopmeiners, infatti, è un toccasana per Spalletti . In impostazione, sì, ma anche e soprattutto per la salvaguardia di un reparto che a livello di infortuni non se la passa benissimo. Gatti non ci sarà per tutto il mese di dicembre e probabilmente sarà utilizzabile a pieno regime soltanto da metà gennaio in avanti.

Bremer e Rugani verso il rientro

E poi ci sono Gleison Bremer e Daniele Rugani, altri due giocatori ai box, che però si apprestano a svuotare l’infermeria a stretto giro. Se non sorgeranno intoppi, infatti, dalla settimana prossima il brasiliano tornerà a lavorare col gruppo. Una bellissima notizia, dopo lo stop di inizio ottobre. La Juve ha preferito non affrettare il rientro per la trasferta di Napoli: meglio aspettare un giorno in più, senza correre rischi. Visto e considerato, soprattutto, che Bremer è reduce da due operazioni nel giro di un anno. Il sogno di Gleison è la convocazione per il Pafos: iniziare a riprendere confidenza col campo, partendo dalla panchina, è un primo passo per rivedere la luce dopo quasi due mesi ai box. Dal Bologna o dalla Roma, poi, il brasiliano spera di poter mettere nelle gambe qualche minuto, così da poter essere considerato a partire da gennaio il vero rinforzo per Spalletti, che lo desidera più di qualsiasi altro giocatore. Semaforo verde non lontanissimo anche per Rugani, che nell’allenamento di martedì 18 novembre ha riportato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra. Nel giro di una decina di giorni, salvo imprevisti, dovrebbe tornare ad aggregarsi al gruppo. Insomma, non si può parlare di emergenza. E nemmeno di allarme che debba risuonare all’interno della stanza dei bottoni. Già, perché la Juve spera di cogliere altre occasioni sul mercato. Per rinforzare il centrocampo e le fasce. Aggiungere la retroguardia non sarà necessario. L’entità del problema fisico di Gatti ha rassicurato il club, rinfrancato pure dall’imminente ritorno di Bremer e Rugani.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE