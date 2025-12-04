Yildiz, arriva anche la benedizione di Zola: "Kenan è la luce. Juve? Si inizia a vedere..."

Di lui qualche mese fa aveva detto usando termini poetici quanto suggestivi: «Sa accendere la luce». Per Gianfranco Zola quel complimento rivolto a Kenan Yildiz non è ri masto isolato. Da ex numero 10 del nostro calcio, uno dei migliori della sua generazione e non solo, si intende di classe, estro, giocate sopraffine. E dunque chi meglio di lui per esaltare le doti del talento del la Juventus? L'attuale vicepre sidente vicario della Lega Pro, fautore della “Riforma giovani”, si professa più che mai un convinto ammiratore di Yildiz che anche nelle ultime partite gioca da diversi anni in Italia ma purtroppo non è italiano, cioè Yildiz. Cito lui perché sta ha dato sfoggio delle proprie qualità mostrandosi trascinante per la sua squadra. "Ci sono di versi giovani che mi piacciono della Serie A anche se ne vor rei vedere molti di più in campo - la premessa di Zola ieri a Firenze per partecipare ad un evento della Lega Pro ospitato al Viola Park, presente anche il presidente Matteo Marani -. Se devo fare un nome su tutti dico quello di un giocatore che sta facendo parlare molto di sé, "Tra i giovani in A preferisco il turco. Sta facendo bene in modo estremo" facendo cose importanti e perché gioca in quello che è stato il mio ruolo. Fra l'altro ci tengo a parlare di Kenan non solo perché è un numero 10 ma perché proviene dalla Lega Pro, ha fatto il percorso con la seconda squadra della Juventus, segno che si tratta di un percorso valido e può esserlo anche per altri giovani. Di sicuro lui sta facendo estremamente bene".
Non è la prima volta
Non è la prima volta che Zola indica Yildiz come di un esempio da seguire, per come la Juventus ha saputo e poi lui stesso è ri uscito a far sbocciare il proprio talento. Una Juventus che, alle prese con assenze importanti, si sta affi dando più che mai al suo talento per lottare per gli obiettivi prefissati a inizio sta gione. Sarà così anche dome nica nell'attesa sfi da al Mara dona con il Napoli, che coin ciderà col ritorno di Spalletti nello stadio dove ha vinto lo scudetto nel 2022-23. "Facile immaginare per chi tiferò - ammicca Zola, dall'illustre passato nel club partenopeo -. Di certo è una partita che conta per entrambe, il Napoli era in una mezza crisi poi ha inanellato tre risultati straordinari, tipico delle squadre di Conte, più vanno in difficoltà e più producono. Ma è una gara che conterà molto anche per la Juve: noto segnali di ripresa, si inizia a vedere qualcosa del lavoro di Spalletti. Sarà davvero un test importante".
