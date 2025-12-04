Yildiz, arriva anche la benedizione di Zola: "Kenan è la luce. Juve? Si inizia a vedere..."

Di lui qualche mese fa aveva detto usando termini poetici quanto suggestivi: «Sa accendere la luce». Per Gianfranco Zola quel complimento rivolto a Kenan Yildiz non è ri masto isolato. Da ex numero 10 del nostro calcio, uno dei migliori della sua generazione e non solo, si intende di classe, estro, giocate sopraffine. E dunque chi meglio di lui per esaltare le doti del talento del la Juventus? L'attuale vicepre sidente vicario della Lega Pro, fautore della “Riforma giovani”, si professa più che mai un convinto ammiratore di Yildiz che anche nelle ultime partite gioca da diversi anni in Italia ma purtroppo non è italiano, cioè Yildiz. Cito lui perché sta ha dato sfoggio delle proprie qualità mostrandosi trascinante per la sua squadra. "Ci sono di versi giovani che mi piacciono della Serie A anche se ne vor rei vedere molti di più in campo - la premessa di Zola ieri a Firenze per partecipare ad un evento della Lega Pro ospitato al Viola Park, presente anche il presidente Matteo Marani -. Se devo fare un nome su tutti dico quello di un giocatore che sta facendo parlare molto di sé, "Tra i giovani in A preferisco il turco. Sta facendo bene in modo estremo" facendo cose importanti e perché gioca in quello che è stato il mio ruolo. Fra l'altro ci tengo a parlare di Kenan non solo perché è un numero 10 ma perché proviene dalla Lega Pro, ha fatto il percorso con la seconda squadra della Juventus, segno che si tratta di un percorso valido e può esserlo anche per altri giovani. Di sicuro lui sta facendo estremamente bene".