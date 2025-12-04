La Continassa apre le porte per la Juventus One: mostra dedicata alla squadra paralimpica del club 

TORINO - Storie ed emozioni, ma anche sport e vittorie. Per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità , la Juve ha aperto le porte della sede per un progetto importante: si tratta di “Inclusion & Youth” , una mostra fotografica dedicata a Juventus One, la squadra paralimpica del club. Mostra che è gratuita e aperta su prenotazione, per la quale saranno a disposizione visite guidate dagli stessi atleti. Il primo tour già ieri, si ripeterà sabato 6 dalle 9.30 alle 18.15, poi domenica dalle 9.30 alle 18.15, quindi lunedì nella stessa fascia oraria e mercoledì 10 solamente al pomeriggio. "La sensazione è bellissima, è il lavoro di tante persone: celebriamo loro come atleti, le loro storie di vita", ha raccontato Greta Bodino , Chief People, Culture and Esg Officer della Juve.

Le parole di Ferrero e Comolli

Ad aprire la presentazione è stato il discorso del presidente bianconero, Gianluca Ferrero: "Siamo orgogliosi del progetto Juventus One per i significati che ha. I ragazzi ci hanno portato una coppa e oggi li rivediamo per questa mostra che rappresenta la loro vita". Comolli, ad, è ripartito dal principio: "Questo progetto è cominciato nel 2017, tocca l’apice oggi con la mostra ed è bello condividerlo nella nostra sede insieme. Come club sentiamo la responsabilità sociale che abbiamo nei confronti degli altri. Vogliamo migliorare sempre di più la nostra responsabilità sociale, vogliamo fare di più e di meglio". La strada sembra davveroquella giusta: soltanto qualche giorno fa, la società ha vinto il “Sustainable Game Award” grazie alla strategia “Black, White & More”, affermandosi ai Global Football Industry Awards 2025.

