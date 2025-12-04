Yildiz sguardo di ghiaccio per Napoli, chi sono i tre con cui si allena. Locatelli-Miretti, è sfida

La Juve continua la preparazione verso la sfida con il Napoli . Domenica al Maradona Luciano Spalletti e Antonio Conte , in un inedito faccia a faccia, sfideranno il loro passato , per quella che sarà una partita dal grande significato anche in termini di classifica. Quest'oggi seduta di lavoro per i bianconeri, con una breve sintesi pubblicata in un video sul canale YouTube del club. Non sono mancati ovviamente i momenti di ilarità e sorrisi , alternati alla grande concentrazione sul campo.

Juve, Spalletti tra carica e sorrisi. McKennie...

All'arrivo sul terreno di gioco a farsi notare, come sempre, è Weston McKennie. Il centrocampista, anima soul della squadra, si avvicina al campo ballando con la sua solita allegria, e intonando le note di "My girl". Una canzone dei The Temptations, brano risalente al 1964 e che ha fatto la storia della musica in quegli anni. Tra i più inquadrati ovviamente Kenan Yildiz, sempre più trascinatore della squadra bianconera. Apparso con uno sguardo truce, di ghiaccio, che in realtà raffigura alla perfezione la concentrazione massima del 10. Non manca il focus su altri calciatori, come ad esempio sulle parate di Michele Di Gregorio. Ma anche su Andrea Cambiaso e Khephren Thuram, apparsi... incappucciati.

Ovviamente non passano inosservate le indicazioni di Spalletti ai suoi: "Sinistro, sinistro, vai di là. Sinistro no, gioca là", passando per qualche espressione più caratteristica come "Valla a prendere: bella ardita, bella ardita! Bravo, bravo Mc (riferito a McKennie, ndr)" fino agli "op, op, op!". E poi il saluto con la mano in direzione della telecamera, avvicinandosi al cameraman con un grande sorriso a denti stretti. Sempre sul pezzo, ma sempre con la solita ironia che lo contraddistingue.

Lavoro sul campo con vista Napoli

Sorrisi a parte, dal campo si evince come il tecnico istruisca il gruppo composto da Yildiz, David, Openda e Zhegrova di passarsela prima col sinistro e poi con il destro: un quadrilatero di qualità, per un reparto avanzato che in ottica Napoli resta ancora incerto. E poi l'altro gruppo di lavoro, quello della mediana, con Thuram, Miretti e McKennie ad esercitarsi insieme.

E a proposito di Miretti, il classe 2003 (che ad inizio video ha rivelato come Sfera Ebbasta sia per lui "il miglior artista"), sfodera una conclusione che lascia basito Locatelli: il capitano si gira verso il compagno con area stupefatta e compiaciuta. I due, tra l'altro, sono gli stessi che poco prima si erano sfidati a colpire i legni: Locatelli capace di toccare la traversa, Miretti invece il palo. Insomma, una seduta di lavoro tra sorrisi, concentrazione e clima disteso: gli ingredienti migliori per avvicinarsi al meglio al match contro il Napoli.

