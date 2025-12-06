Napoli-Juve tra campo e mercato, quanti obiettivi in comune: tutti i nomi e le occasioni per gennaio

Quant’è stato fatto, certo. Ma quanto ancora c’è da fare. Una manciata di giorni e ricomincia il mercato, una serie d’impegni e poi la testa - e le attenzioni - di tutti torneranno a vivere nel frullatore di emozioni e situazioni. Ognuna scandita da un nome, ogni volta in salita e puntualmente arrivato, spesso quando meno ce lo si aspettava. Ecco, è una liturgia pronta a ripetersi, per certi versi a rafforzarsi. Eppure mancano tre settimane all’avvio del calciomercato invernale, in molti non conoscono ancora strategie, idee, potenziali acquisti. Il motivo? Molto si fa al momento, per rispondere a un’esigenza appena creata. Molto poco invece si fa progettando, perché l’imprevisto è sempre dietro l’angolo. Si veda la Juve . E il caso Vlahovic . Che non sarà sostituito, o almeno queste sembrano essere le intenzioni, e chissà se saranno irrobustite dai fatti o completamente scoperchiate da altri problemi.

Juve attiva sul mercato: i nomi

Nel frattempo, comunque, alla Continassa una piccola lista di calciatori attenzionati è venuta fuori: è in parte eredità dello scorso mercato, ma pure frutto dei primi incroci di nomi e necessità, di richieste e aspettative. Con una base di partenza dominante, da cui non ci si può staccare e nemmeno per un istante: senza cessioni non si canterà un bel niente. Per questo si cercano occasioni a buon prezzo, tanto per il presente quanto per il futuro. E uno dei nomi più forti resta Tiago Gabriel, oggi al Lecce: è stato attenzionato più volte, piace parecchio e potrebbe presto arrivare l’opportunità di provare a strapparlo a Corvino. Però prima servirebbe fargli spazio. Che non è semplice. Che toccherebbe pure far presto, perché la concorrenza è forte e in prima linea c’è inoltre l’avversario di domani, cioè il Napoli. A proposito degli azzurri: la partita è di fatto già iniziata, almeno sul mercato. Manna e Comolli condividono una serie di guizzi, uno dei più particolari è Rodri Mendoza dell’Elche. Centrocampista centrale, appena vent’anni, per i campioni d’Italia sarebbe una risposta alle incertezze sul futuro di Lobotka, per i bianconeri - l’hanno seguito dal vivo - aiuterebbe a iniettare qualità nel reparto. Manna sullo spagnolo potrebbe approfittare degli ottimi rapporti con l’entourage, con il quale ha già portato in Campania Rafa Marin. Nulla di indimenticabile, chiaro. Però tanto è bastato a stringere patti, a creare sinergie.