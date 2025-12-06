Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Da Miretti a Di Lorenzo, David e Lukaku: i nomi contesi tra Napoli e Juve. Alcuni sono assurdi, li ricordi tutti?

I casi di mercato che hanno infiammato le due squadre nel recente passato: che intrighi tra Manna, Giuntoli, Allegri, Spalletti e Conte. A ripensarci oggi...
Paolo Pirisi
4 min
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

L’ultimo ad infiammare la tratta Torino-Napoli è stato Fabio Miretti. E che scintille: Giovanni Manna avrebbe voluto portarlo a tutti i costi a Castelvolturno, Antonio Conte avrebbe abbracciato volentieri il classe 2003, la Juve ha tentennato per settimane, salvo poi aumentare il valore economico della richiesta per il suo prodotto del vivaio. E così, niente da fare: Miretti è rimasto alla Continassa, nonostante un lungo corteggiamento da parte del Napoli, che di fatto non ha trovato nessuno con le stesse caratteristiche del bianconero. Napoli-Juventus, però, sul fronte mercato ha radici molto più profonde. Sono 13, infatti, i giocatori che per un motivo o per un altro hanno acceso la rivalità nelle varie sessioni. Tra i più recenti spicca Jonathan David, che il Napoli ha corteggiato per tantissimo tempo. Il blitz estivo di Damien Comolli, però, è stato decisivo. Ora la Juve deve rivitalizzarlo, ma lo smacco resta. C’è anche Edon Zhegrova in questa lista allargata. Manna ci aveva pensato per il dopo Kvaratskhelia, salvo poi virare su un elemento come Lang, fisicamente più pronto rispetto al kosovaro che alla Juve non è ancora decollato.

Anche Di Lorenzo, Koop e tanti altri

Tra i più chiacchierati dell’ultimo biennio c’è pure Giovanni Di Lorenzo. In rotta con De Laurentiis nell’estate 2024, l’agente Giuffredi di fatto lo propone a Giuntoli nello stesso periodo, ma l’arrivo di Conte a Napoli stoppa tutto. E così il capitano resta e si prende un altro scudetto, in barba alla Juve. Recentemente, tra gli antichi obiettivi azzurri, è stato tirato in ballo pure Teun Koopmeiners. Spalletti era infatuato di lui, Giuntoli pure. Per ADL era caro, per i bianconeri no. Così l’ex ds l’ha portato a Torino, finora con fortune alterne. Federico Gatti è stato un pallino di Manna, che aveva annusato il suo spessore quando il centrale giocava al Frosinone. Alessandro Buongiorno probabilmente non avrebbe mai accettato il passaggio dal Toro alla Juve, ma i bianconeri hanno più volte sognato un colpaccio alla Bremer per il classe ‘99. Gutierrez stuzzicava Comolli per la fascia, Lucca intrigava Giuntoli prima del prestito di Kolo Muani. Kostic era nel mirino del Napoli proprio durante la gestione Spalletti, così come Lukaku, un piatto considerato molto prelibato da Allegri. Max, però, non venne accontentato. Infine, Milik e Spinazzola. Il polacco tormentato dagli infortuni sia a Torino che a Napoli, l’italiano scudettato in entrambe le città. Non c’è male, per Leo.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS