Da Miretti a Di Lorenzo, David e Lukaku: i nomi contesi tra Napoli e Juve. Alcuni sono assurdi, li ricordi tutti?

L’ultimo ad infiammare la tratta Torino-Napoli è stato Fabio Miretti. E che scintille: Giovanni Manna avrebbe voluto portarlo a tutti i costi a Castelvolturno, Antonio Conte avrebbe abbracciato volentieri il classe 2003, la Juve ha tentennato per settimane, salvo poi aumentare il valore economico della richiesta per il suo prodotto del vivaio. E così, niente da fare: Miretti è rimasto alla Continassa, nonostante un lungo corteggiamento da parte del Napoli, che di fatto non ha trovato nessuno con le stesse caratteristiche del bianconero. Napoli-Juventus, però, sul fronte mercato ha radici molto più profonde. Sono 13, infatti, i giocatori che per un motivo o per un altro hanno acceso la rivalità nelle varie sessioni. Tra i più recenti spicca Jonathan David, che il Napoli ha corteggiato per tantissimo tempo. Il blitz estivo di Damien Comolli, però, è stato decisivo. Ora la Juve deve rivitalizzarlo, ma lo smacco resta. C’è anche Edon Zhegrova in questa lista allargata. Manna ci aveva pensato per il dopo Kvaratskhelia, salvo poi virare su un elemento come Lang, fisicamente più pronto rispetto al kosovaro che alla Juve non è ancora decollato.