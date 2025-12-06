Da Miretti a Di Lorenzo, David e Lukaku: i nomi contesi tra Napoli e Juve. Alcuni sono assurdi, li ricordi tutti?

L’ultimo ad infiammare la tratta Torino-Napoli è stato Fabio Miretti. E che scintille: Giovanni Manna avrebbe voluto portarlo a tutti i costi a Castelvolturno, Antonio Conte avrebbe abbracciato volentieri il classe 2003, la Juve ha tentennato per settimane, salvo poi aumentare il valore economico della richiesta per il suo prodotto del vivaio. E così, niente da fare: Miretti è rimasto alla Continassa, nonostante un lungo corteggiamento da parte del Napoli, che di fatto non ha trovato nessuno con le stesse caratteristiche del bianconero. Napoli-Juventus, però, sul fronte mercato ha radici molto più profonde. Sono 13, infatti, i giocatori che per un motivo o per un altro hanno acceso la rivalità nelle varie sessioni. Tra i più recenti spicca Jonathan David, che il Napoli ha corteggiato per tantissimo tempo. Il blitz estivo di Damien Comolli, però, è stato decisivo. Ora la Juve deve rivitalizzarlo, ma lo smacco resta. C’è anche Edon Zhegrova in questa lista allargata. Manna ci aveva pensato per il dopo Kvaratskhelia, salvo poi virare su un elemento come Lang, fisicamente più pronto rispetto al kosovaro che alla Juve non è ancora decollato.
Anche Di Lorenzo, Koop e tanti altri
Tra i più chiacchierati dell’ultimo biennio c’è pure Giovanni Di Lorenzo. In rotta con De Laurentiis nell’estate 2024, l’agente Giuffredi di fatto lo propone a Giuntoli nello stesso periodo, ma l’arrivo di Conte a Napoli stoppa tutto. E così il capitano resta e si prende un altro scudetto, in barba alla Juve. Recentemente, tra gli antichi obiettivi azzurri, è stato tirato in ballo pure Teun Koopmeiners. Spalletti era infatuato di lui, Giuntoli pure. Per ADL era caro, per i bianconeri no. Così l’ex ds l’ha portato a Torino, finora con fortune alterne. Federico Gatti è stato un pallino di Manna, che aveva annusato il suo spessore quando il centrale giocava al Frosinone. Alessandro Buongiorno probabilmente non avrebbe mai accettato il passaggio dal Toro alla Juve, ma i bianconeri hanno più volte sognato un colpaccio alla Bremer per il classe ‘99. Gutierrez stuzzicava Comolli per la fascia, Lucca intrigava Giuntoli prima del prestito di Kolo Muani. Kostic era nel mirino del Napoli proprio durante la gestione Spalletti, così come Lukaku, un piatto considerato molto prelibato da Allegri. Max, però, non venne accontentato. Infine, Milik e Spinazzola. Il polacco tormentato dagli infortuni sia a Torino che a Napoli, l’italiano scudettato in entrambe le città. Non c’è male, per Leo.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE