Spalletti, diretta conferenza Napoli-Juventus: le dichiarazioni in tempo reale

Le parole dell'allenatore bianconero in vista del big match del "Maradona" contro i partenopei
2 min
Spallettijuvenapoli
Spalletti, diretta conferenza Napoli-Juventus: le dichiarazioni in tempo reale© Juventus FC via Getty Images
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Per Spalletti è tempo di tornare a Napoli, dopo lo scudetto vinto da protagonista nel 2023. E lo farà da condottiero della Juventus, che sta cercando di rialzare dopo un periodo difficile: tre vittorie consecutive tra tutte le competizioni e un morale decisamente diverso. Per la prima volta il tecnico di Certaldo è pronto ad affrontare Conte in una partita ufficiale, infatti non ci sono precedenti. L'allenatore bianconero spera di fare uno sgambetto al suo passato per continuare a dare ritmo alla Vecchia Signora, che nelle ultime settimane ha perso Vlahovic e Gatti. Anche i partenopei dovranno fare a meno di diversi big. Il mister è pronto a presentare la partita in conferenza stampa.

Napoli-Juve, la conferenza stampa di Spalletti

L'allenatore della Juventus parlerà in conferenza stampa alle 16.30 in vista del big match contro il Napoli. Segui qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

