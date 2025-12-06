Muharemovic condanna la Fiorentina: gol e assist. La Juve guarda, Manna e Conte lo vogliono a Napoli

È arrivata la prima firma in Serie A per Tarik Muharemovic . Il giovane difensore bosniaco ha siglato la rete del gol del 2-1 nel match contro la Fiorentina, sfruttando al meglio l'assist da calcio d'angolo di Laurientè insaccando quasi di spalla il pallone nella porta difesa da De Gea. Per l'ex centrale della Juventus anche un assist, arrivato sul gol dell'1-1 di Cristian Volpato. L'ennesima prestazione positiva per Muharemovic, che sposta ulteriormente i riflettori delle big su di sé. E in tal contesto un occhio di riguardo se l'è riservato la Juventus: il giovane bosniaco è arrivato al Sassuolo proprio dai bianconeri, affermandosi prepotentemente nell'undici titolare di Grosso. Il centrale potrebbe tornare utile alla retroguardia di Spalletti, anche se al momento per i bianconeri non è una priorità. I bianconeri, ad ogni modo, detiene il 50% sulla futura rivendita del calciatore, e questa non è assolutamente una cosa da sottovalutare...

Muharemovic: la percentuale Juve e l'interesse del Napoli

Per la Juventus le priorità riflettono ruoli opposti rispetto a quello di Muharemovic. Sul taccuino di Comolli, infatti, ci sarebbero un centrocampista centrale ed un esterno a tutta fascia. In un contesto simile, dunque, potrebbe intromettersi un ex Juve, che siede attualmente sulla panchina del Napoli: un certo Antonio Conte. Muharemovic è, infatti, un nome che al club partenopeo piace molto, con Manna che potrebbe portarlo sotto l'ala di Conte dopo averlo avuto alla Juventus Next Gen. Il giovane centrale bosniaco apporterebbe indubbiamente più ampiezza nella retroguardia azzurra e, al contempo, un bell’aiuto alle casse bianconere. Ai bianconeri spetterebbe il 50% sulla futura rivendita, secondo la clausola concordata con il Sassuolo al momento della cessione. La valutazione si aggirerebbe attualmente attorno ad una quindicina di milioni di euro, con il Napoli che dovrà decidere se e come affondare eventualmente il colpo. E la Juve osserva...

Le parole di Muharemovic

"Non è la prima volta che reagiamo dopo un gol, lo abbiamo fatto vedere anche l'anno scorso. Questo è il nostro lavoro, non smettere mai, normale che in partita possa succedere, ma bisogna continuare insieme e stare insieme, poi si è visto". Queste le parole di Tarik Muharemovic, difensore del Sassuolo, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina. "Bellissimo fare il primo gol in Serie A e il primo in casa, sono molto contento. Spero non sia l'ultimo ma calma. In una squadra è importante anche come stai con i ragazzi fuori dal campo. Conta anche la partita ovviamente ma fuori dal campo siamo una famiglia, sia nelle difficoltà che nei momenti belli, tutti ci aiutano. Abbiamo giocatori con esperienza come Matic, Berardi, Romagna, Pinamonti, ne posso dire tanti che ci aiutano. L'assist? Veramente top. Ci siamo detti dopo il gol 'io e te', oggi 'io e te'. Sono contento che lui stia facendo queste cose, è un giocatore veramente forte. Dopo l'assist a lui è come se avessi fatto io gol. È importante rialzarsi subito. Idzes mi aiuta e ci aiuta, parla tanto in campo e mi aiuta ad alzare il morale alla squadra e poi il gol lo abbiamo preso anche presto, c'era tanto tempo per recuperarla. Il rapporto con i tifosi è già iniziato l'anno scorso in B. Ma non lo faccio per farmi vedere ma mi esce fuori tutta l'emozione. Poi i tifosi ci aiutano ogni giorno, ogni partita, mi piace gasare la gente".

