Spalletti, la giornata particolare del cittadino onorario di Napoli

Il calcio è davvero un mistero buffo. Si diverte a proporre imprevisti, imprevedibili incroci del cuore. Cos’altro non sono le strade di Luciano Spalletti e del Napoli che tornano a incontrarsi proprio oggi, proprio il 7 dicembre. Esattamente due anni fa, in questo giorno, il consiglio comunale di Napoli all’unanimità attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo, il primo dopo trentatré
