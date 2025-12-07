Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spalletti, la giornata particolare del cittadino onorario di Napoli

Il calcio è un mistero buff, si diverte a proporre imprevisti e imprevedibili incroci del cuore
Xavier Jacobelli
1 min
Spalletti, la giornata particolare del cittadino onorario di Napoli© FOTO MOSCA
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Il calcio è davvero un mistero buffo. Si diverte a proporre imprevisti, imprevedibili incroci del cuore. Cos’altro non sono le strade di Luciano Spalletti e del Napoli che tornano a incontrarsi proprio oggi, proprio il 7 dicembre. Esattamente due anni fa, in questo giorno, il consiglio comunale di Napoli all’unanimità attribuisce la cittadinanza onoraria all’allenatore che ha firmato il terzo scudetto partenopeo, il primo dopo trentatré

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS