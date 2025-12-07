McTominay-Thuram, i giganti si prendono la scena: la sfida nella sfida di Napoli-Juve

Due modi opposti di comandare il centrocampo. Due fisicità pronunciate, per lo stesso cocktail di tecnica, polmoni e gamba. Da una parte Scott McTominay, l’uomo copertina dello scudetto napoletano, il mediano d’oro prestato alla trequarti, prima del successivo dirottamento davanti alla difesa per via delle varie defezioni azzurre; dall’altra, Khéphren Thuram, il giovane metronomo della Juventus, ancora alle prese con “il manuale dell’incursore perfetto”, assegnatoli da Spalletti nel giorno del suo approdo in bianconero. Sì, perché se c’è una zona del campo in cui si deciderà la fetta più consistente di questo Napoli-Juve, quella è proprio la mediana. Dalla rapidità nell’interdizione, alla pulizia tecnica nella costruzione delle ripartenze: Antonio Conte e Luciano Spalletti hanno sempre costruito i propri successi attorno agli exploit dei centrocampisti. È stato così per McTominay, che prima dell’esperienza in Italia non era mai andato in doppia cifra in termini realizzativi (addirittura 16 le reti fra tutte le competizioni nella passata stagione); e sulla carta, sarà così per Thuram, dal momento che il tecnico bianconero è al lavoro per trasformarlo in una mezzala di inserimento, sulla falsa riga di quanto già fatto in carriera con i vari Nainggolan, Vecino e Anguissa.