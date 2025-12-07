Tuttosport.com
Juve, sei assenze e tre Next Gen contro il Napoli: i convocati di Spalletti

I bianconeri sono partiti in mattinata per la sfida al Maradona contro la squadra di Conte: gli indisponibili
3 min
Juve, sei assenze e tre Next Gen contro il Napoli: i convocati di Spalletti
Novanta minuti per dimostrare il proprio livello: la Juve a Napoli potrà mettersi alla prova per verificare dove può arrivare. Spalletti è pronto a sfidare il suo passato da condottiero bianconero, anche se ha speso belle parole per la città e per gli anni vissuti con i partenopei. Il conto alla rovescia per il big match è iniziato e sia i bianconeri sia gli azzurri, dovranno fare a meno di vari giocatori. La Vecchia Signora ha perso Gatti (qui i tempi di recupero) e Vlahovic nelle ultime settimane, ma ha la possibilità di valorizzare David, dopo l'ottima prova con l'Udinese. Il tecnico bianconero per la sfida contro Conte ha continuato a chiamare anche alcuni elementi delle Next Gen come Pedro Felipe, Rouhi (vista l'emergenza difesa) e Scaglia.

Juve, i convocati contro il Napoli

Nessuna sorpresa tra i convocati della Juve, che deve fare a meno di Pinsoglio, Bremer, Gatti, Rugani, Vlahovic e il solito Milik. A seguire la lista dei giocatori chiamati da Spalletti per il big match contro il Napoli:

  • Portieri: Perin, Di Gregorio, Scaglia
  • Difensori: Kelly, Kalulu, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe
  • Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adizc, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie
  • Attaccanti: Yildiz, Zhegrova, Openda, David

La Juve parte per Napoli

Come riportato nei giorni scorsi, la Juventus non ha trascorso la notte a Napoli. In vista del big match di questa sera, la squadra, su precisa scelta di Luciano Spalletti, ha preferito partire per la Campania solo questa mattina, domenica 7 dicembre, da Caselle Una decisione inusuale ma ponderata dal tecnico di Certaldo, che ha voluto tenere il gruppo lontano dalle pressioni ambientali di una città che conosce bene, permettendo così ai giocatori di mantenere la massima concentrazione esclusivamente sulla partita.

