Juve, sei assenze e tre Next Gen contro il Napoli: i convocati di Spalletti

Novanta minuti per dimostrare il proprio livello: la Juve a Napoli potrà mettersi alla prova per verificare dove può arrivare. Spalletti è pronto a sfidare il suo passato da condottiero bianconero, anche se ha speso belle parole per la città e per gli anni vissuti con i partenopei. Il conto alla rovescia per il big match è iniziato e sia i bianconeri sia gli azzurri, dovranno fare a meno di vari giocatori. La Vecchia Signora ha perso Gatti (qui i tempi di recupero) e Vlahovic nelle ultime settimane, ma ha la possibilità di valorizzare David, dopo l'ottima prova con l'Udinese. Il tecnico bianconero per la sfida contro Conte ha continuato a chiamare anche alcuni elementi delle Next Gen come Pedro Felipe, Rouhi (vista l'emergenza difesa) e Scaglia.