La sfida tra Napoli e Juventus non è una partita come le altre, ma una rivalità forte, quasi una sfida tra il nord e il sud. Se l'atmosfera in campo sarà di certo tesa, i problemi sono iniziati ancor prima del fischio d'inizio. Mentre il pullman bianconero stava entrando nel Maradona, infatti, un gruppo di teppisti ha cominciato a lanciare oggetti contro il veicolo spaccando un finestrino vicino al quale per fortuna non c’erano giocatori. Un fatto gravissimo e che ha messo a rischio l'incolumità dei passeggeri e non solo. Dazn ne ha dato subito notizia parlando di sassaiola, poi a fine partita due ore dopo ha rettificato specificando che era stata una bottiglia a spaccare il vetro. Cambia l’oggetto, non la gravità del gesto.