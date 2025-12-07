La sfida tra Napoli e Juventus non è una partita come le altre, ma una rivalità forte, quasi una sfida tra il nord e il sud. Se l'atmosfera in campo sarà di certo tesa, i problemi sono iniziati ancor prima del fischio d'inizio. Mentre il pullman bianconero stava entrando nel Maradona, infatti, un gruppo di teppisti ha cominciato a lanciare oggetti contro il veicolo spaccando un finestrino vicino al quale per fortuna non c’erano giocatori. Un fatto gravissimo e che ha messo a rischio l'incolumità dei passeggeri e non solo. Dazn ne ha dato subito notizia parlando di sassaiola, poi a fine partita due ore dopo ha rettificato specificando che era stata una bottiglia a spaccare il vetro. Cambia l’oggetto, non la gravità del gesto.
Napoli-Juventus, attacco al pullman bianconero: tragedia sfiorata
Impossibile chiamare quei criminali tifosi. Una vera e propria tragedia sfiorata visto che se la bottigliata avesse colpito l'autista avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo. Un rischio grandissimo tanto per i giocatori bianconeri quanto per chi era attorno al veicolo. Basti pensare all'episodio simile successo poco tempo fa in una partita del Pistoia basket: in quel caso a perdere la vita fu l'autista del pullman.
Le parole di Chiellini
A commentare l'episodio è stato Giorgio Chiellini, che ai microfoni di Dazn nel pre partita ha provato a stemperare la tensione: "Arrivo burrascoso? Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi ma è tutto tranquillo".