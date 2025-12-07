Tuttosport.com
Criminali in azione a Napoli, pietrate sul pullman Juve mentre entra allo stadio

Tragedia sfiorata, ancora una volta un assalto di teppisti mette a repentaglio salute e serenità dei giocatori bianconeri
2 min
napoliJuventusSerie A
Criminali in azione a Napoli, pietrate sul pullman Juve mentre entra allo stadio
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

La sfida tra Napoli e Juventus non è una partita come le altre, ma una rivalità forte, quasi una sfida tra il nord e il sud. Se l'atmosfera in campo sarà di certo tesa, i problemi sono iniziati ancor prima del fischio d'inizio. Mentre il pullman bianconero stava entrando nel Maradona, infatti, un nutrito gruppo di teppisti azzurri lo ha circondato, cominciando a lanciargli contro delle pietre e rompendo alcuni vetri. Un fatto gravissimo e che ha messo a rischio l'incolumità dei giocatori e dello staff. 

Napoli-Juventus, pietre contro il pullman bianconero: tragedia sfiorata

Impossibile chiamare quei criminali tifosi. Una vera e propria tragedia sfiorata visto che se le pietre avessero colpito l'autista, avrebbe potuto perdere il controllo del mezzo. Un rischio grandissimo tanto per i giocatori bianconeri quanto per la gentaglia che ha lanciato le pietre. Basti pensare all'episodio simile successo poco tempo fa in una partita del Pistoia basket: in quel caso a perdere la vita fu l'autista del pullman.

Le parole di Chiellini

A commentare l'episodio è stato Giorgio Chiellini, che ai microfoni di Dazn nel pre partita ha provato a stemperare la tensione: "Arrivo burrascoso? Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi ma è tutto tranquillo".

