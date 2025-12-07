La sfida tra Napoli e Juventus non è una partita come le altre, ma una rivalità forte, quasi una sfida tra il nord e il sud. Se l'atmosfera in campo sarà di certo tesa, i problemi sono iniziati ancor prima del fischio d'inizio. Mentre il pullman bianconero stava entrando nel Maradona, infatti, un nutrito gruppo di teppisti azzurri lo ha circondato, cominciando a lanciargli contro delle pietre e rompendo alcuni vetri. Un fatto gravissimo e che ha messo a rischio l'incolumità dei giocatori e dello staff.