Chiellini stempera: "A Napoli non è mai tranquillo ma siamo abituati a ben di peggio"

Animi tesi ancora prima del fischio d'inizio: Napoli-Juve si prospetta una sfida infuocata. Mentre il pullman bianconero entrava allo Stadio Maradona, infatti, un gruppo di teppisti ha cominciato a lanciargli contro sassi , mettendo a serio rischio la sicurezza di tutti i giocatori e lo staff. Una tragedia sfiorata . Ai microfoni di Dazn, Giorgio Chiellini ha provato a stemperare la situazione: " Arrivo burrascoso allo stadio? Eravamo abituati a ben di peggio, non ci lamentiamo. Potevamo evitare il passaggio in mezzo ai tifosi ma è tutto tranquillo. Ambiente al Maradona tranquillo? Non è mai tranquillo qui ma nei limiti della sportività . Sarà gara tosta, difficile, mi aspetto ritmo e intensità fisica: bello parlare solo di calcio".

Chiellini e le novità in attacco

L'ex difensore ha poi parlato dell'attacco bianconero, che questa sera giocherà senza una vera punta: "Giocheremo senza punti di riferimento. Chi in attacco? Lo vedrete tra poco (ride, ndr). Tanto gli attaccanti giocano tutti in attacco. Credo sia stato fatto per avere più controllo della partita e non dare riferimenti contro una squadra fisica, che lo scorso weekend contro la Roma ha vinto i duelli uomo contro uomo, che avevano fatto della Roma squadra dominante in campionato. Lì hanno portato dove volevano loro, nella creazione degli spazi che il Napoli ha attaccato bene. David e Openda? Più che responsabilità ho visto ancora più convinzione da parte loro, in una partita che va tarata come quella di martedì. Ma hanno fatto bene: David ha fatto gran partita, Openda aveva segnato con gol annullato per millimetri. Per loro sarà un’occasione: quando ci sono queste situazioni è una brutta notizia per la società ma buona per chi è stato sacrificato fino a quel momento, senza avere la pressione di avere dietro uno come Dusan. Anche noi siamo curiosi di scoprirli meglio: oggi partiranno dalla panchina ma avranno tanto spazio nelle prossime settimane".

"Koop può portare qualità in difesa"

Chiellini ha poi concluso parlando di Koopmeiners: "Voto a Koopmeiners da difensore? Sta facendo bene secondo me, poi è un giocatore molto diverso da quello che ero io o da quello che per esempio è Buongiorno questa sera. È un giocatore che in quel ruolo può portare qualità, abbastanza intelligente per coprire lacune di aggressività. Ha avuto un impatto positivo, ma in Coppa ha giocato in mezzo al campo e si vede che ha ripreso ritmo e fiducia. Lui è più di una guida lì dietro, che richiama gli altri e posiziona la squadra per non prendere ripartenze pericolose”.