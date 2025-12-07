Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Napoli-Juve, Locatelli ci mette la faccia: "Questo fa un capitano. Siamo meglio di quanto mostrato"

Il numero 5 bianconero: "Il mister ci aveva chiesto una cosa che non siamo riusciti a fare"
3 min
Juventusnapolilocatelli
Napoli-Juve, Locatelli ci mette la faccia: "Questo fa un capitano. Siamo meglio di quanto mostrato"
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Faccia triste e tanta delusione: Manuel Locatelli al termine della partita contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare a nome della squadra dopo la sconfitta contro il Napoli (qui le parole di Spalletti). I bianconeri, infatti, nonostante la bellissima rete di Yildiz, hanno perso 2-1, battuti dalla doppietta di Hojlund, restando fermi a quota 23 punti in classifica. "Io penso che dobbiamo proteggerci da quello che viene fuori. Dobbiamo fare meglio perchè siamo meglio di così. Bisogna far punti", ha detto il capitano della Juventus.

"Sono il capitano, devo provare a spiegare a parole perchè abbiamo perso"

E a proposito dell'essere capitani, Locatelli ha aggiunto: "Anche io vorrei venire ai vostri microfoni perchè ho fatto gol o ho vinto una partita. Sono il capitano, sono le responsabilità che devo avere. Essere disponibilità per ogni cosa, cercare di spiegare a parole perchè abbiamo perso. Questo è quello che un capitano deve fare".

Juventus, Locatelli: "Hanno fatto meglio di noi"

Sulla scelta di Spalletti di iniziare la partita senza punta centrale, ha detto: "Il mister ci aveva chiesto di palleggiare per avere superiorità a metà campo ma loro ci hanno chiuso bene. Hanno fatto meglio di noi, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. A fine partita si dicono sempre queste cose, ma dobbiamo dimostrare in campo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Juve, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS