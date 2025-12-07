Napoli-Juve, Locatelli ci mette la faccia: "Questo fa un capitano. Siamo meglio di quanto mostrato"

Faccia triste e tanta delusione: Manuel Locatelli al termine della partita contro il Napoli è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare a nome della squadra dopo la sconfitta contro il Napoli ( qui le parole di Spalletti ). I bianconeri, infatti, nonostante la bellissima rete di Yildiz , hanno perso 2-1, battuti dalla doppietta di Hojlund, restando fermi a quota 23 punti in classifica. "Io penso che dobbiamo proteggerci da quello che viene fuori. Dobbiamo fare meglio perchè siamo meglio di così. Bisogna far punti ", ha detto il capitano della Juventus.

"Sono il capitano, devo provare a spiegare a parole perchè abbiamo perso"

E a proposito dell'essere capitani, Locatelli ha aggiunto: "Anche io vorrei venire ai vostri microfoni perchè ho fatto gol o ho vinto una partita. Sono il capitano, sono le responsabilità che devo avere. Essere disponibilità per ogni cosa, cercare di spiegare a parole perchè abbiamo perso. Questo è quello che un capitano deve fare".

Juventus, Locatelli: "Hanno fatto meglio di noi"

Sulla scelta di Spalletti di iniziare la partita senza punta centrale, ha detto: "Il mister ci aveva chiesto di palleggiare per avere superiorità a metà campo ma loro ci hanno chiuso bene. Hanno fatto meglio di noi, abbiamo sbagliato cose che non si possono sbagliare. A fine partita si dicono sempre queste cose, ma dobbiamo dimostrare in campo".

