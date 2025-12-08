Pagelle Juve: Kelly danno costante, Cabal incubo, Yildiz campione

Il ritorno di Spalletti al Maradona è un ritorno amaro. Alla Juve non basta la perla di Yildiz: la squadra bianconera ha dovuto fare i conti con il Napoli di Conte agguerrito e con una grandissima prestazione di Hojlund, autore di una doppietta e MVP del match. Partenopei primi in classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter.
Di Gregorio 6
Non può nulla sul gol del vantaggio azzurro. Tiene in piedi la Juve con un bell’intervento sul colpo di testa di Di Lorenzo. Strepitoso poi su Hojlund a inizio ripresa. Non è di certo lui il problema di questa Juventus.
Kalulu 5.5
Per distacco, il meno peggio dei tre dietro. Quando chiamato in causa ricorre alla forza bruta pur di arginare le folate degli azzurri che, infatti, decidono di affondare con più insistenza dal lato opposto al suo.
Kelly 4
Dorme sul gol del vantaggio azzurro, con una marcatura disdicevole su Hojlund, lasciandolo libero di concludere a rete. Non contento, a un quarto d’ora dalla fine si fa sovrastare nuovamente dal danese, condannando la Juve. Un danno costante.
Koopmeiners 4.5
Al primo vero crush test contro profili offensivi dall’elevato tasso tecnico finisce per affogare con il resto della retroguardia bianconera.
Cambiaso 5
Quando la Juve incassa il primo pugno, lui prova a invertire il trend della gara da sé, con progressioni palla al piede decisamente troppo ambiziose regalando - a più riprese - il possesso ai padroni di casa.
Kostic (26’ st) 5
Celebra la centesima presenza con la Juve giocando una gara timida e approssimativa. Già finita la magia?
Locatelli 5
Spaesato, contratto e sfiduciato, quasi come se fosse la sua prima partita in Serie A. Quando si tratta di trovare spazi per le ripartenze si intestardisce in verticalizzazioni o lanci fini a se stessi.
Thuram 5
Rispetto al compagno, prova almeno a contrastare lo strapotere dei centrocampisti del Napoli mettendoci tutta la personalità possibile. Ma ai punti, straperde il testa a testa con McTominay che, ad oggi, gioca ancora su un pianeta distantissimo dal suo.
Zhegrova (37’ st) ng
McKennie 4.5
Spalletti alla vigilia ne ha elogiato le doti da “soldatino”, ma per quanto visto nel primo tempo meriterebbe una sospensione temporanea dal servizio operativo. Poi, all’improvviso, con un guizzo nato dal nulla manda Yildiz in porta per l’1-1. La serata sembra andare in crescendo, prima dell’assist inguardabile di testa per il raddoppio del Napoli.
Cabal 4
Pecca in tutti i fondamentali: dal suggerimento semplice al compagno più vicino alla postura del corpo nei duelli. Anche a sto giro, si dimostra inadeguato nel ruolo di quinto a sinistra sia in fase offensiva - dove non trova mai lo spunto in verticale - sia in quella difensiva. Neres, per almeno un paio di notti, popolerà i suoi incubi più oscuri.
David (1’ st) 5
Corre come un dannato nel tentativo di offrire alla Juve un appoggio per ripartire, senza riuscirci.
Conceiçao 5.5
È dal suo lato che la Juve riesce a guadagnare con più facilità tempi di gioco nell’uscita di palla, ma quando imbeccato al limite dell’area si dimostra frenetico e impreciso, non riuscendo mai a centrare lo specchio.
Miretti (30’ st) 5.5
Fatica a entrare in partita.
Yildiz 6.5
Per la prima volta si ritrova ad agire nel ruolo di prima punta - per quanto ibrida -. Dopo una prima metà di gioco opaca, trova dal nulla con una puntata la rete del pari. I campioni, quelli veri, si misurano da questi dettagli. Ma non può essere sempre e solo lui a salvare la baracca.
Openda (30’ st) ng
All. Spalletti 5
Nessuno gli chiedeva di vincere a tutti i costi a Napoli dove il successo manca dal 2019, ma quantomeno di sfoderare una prestazione degna. La distanza con le prime della classe ora si fa sempre più marcata. E la Champions, per come stanno le cose, al momento pare l'utopia più totale.
