Pagelle Juve: Kelly danno costante, Cabal incubo, Yildiz campione

Il ritorno di Spalletti al Maradona è un ritorno amaro. Alla Juve non basta la perla di Yildiz: la squadra bianconera ha dovuto fare i conti con il Napoli di Conte agguerrito e con una grandissima prestazione di Hojlund, autore di una doppietta e MVP del match. Partenopei primi in classifica, con un punto di vantaggio sull'Inter.