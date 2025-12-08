Cabrini, Serena e i segreti della Juve sul tetto del mondo: "Uniti non temevamo nessuno"

Cabrini, Briaschi e Manfredonia

«Abbiamo ottenuto quel che volevamo. In un anno diverso dagli altri, per me come per la squadra. Definirlo positivo forse è riduttivo, come sarebbe riduttivo parlare di una coppa. L'Intercontinentale, quarant'anni fa, valeva la Coppa dei Campioni. C'era il timore di un avversario sconosciuto, la consapevolezza di dover lottare tanto e più che altrove. Ma avevamo una squadra forte, noi. Sempre unita. Comunque compatta. E c'era Michel, soprattutto e sopra tutti, e anche Laudrup. Mi sembravano in grande spolvero e davano costante prova di quanto fossero determinanti. E infatti furono decisivi. Con giocate incredibili. Con il gol, come quello di Laudrup, e con il momento più ricordato: la rete annullata a Platini, la reazione successiva, che aveva fatto impazzire il Giappone. Ecco, più di altro, ricordo quel viaggio: l'emozione della scoperta di un paese nuovo e mai visto. Erano le prime volte per quel popolo e il mondo del calcio: ebbe un effetto non indifferente».

«L'emozione più grande? Che quella coppa lì sia stata la mia prima. Indimenticabile. Come la partita: sono entrato nella ripresa e dietro mi trascinavo le sensazioni di tutta un'annata. Ero arrivato a quel momento dopo l'operazione al crociato, sei mesi fuori, costretto a guardare. Poi Tokyo, la sua posta in palio. E noi. Come giocavamo, noi. Una partita disputata alla perfezione, con un ottimo livello. E contro una squadra forte, eh. Siamo riusciti a portare a casa il trofeo con una qualità unica. Ma anche grazie a un gruppo meraviglioso. Lo so, sembra scontato, forse lo è: però era proprio così. E così erano quei ragazzi: una squadra vera, con dei talenti enormi. Il mondo se ne accorse ancora una volta».

«La prima, certamente l'unica, comunque indimenticabile: ho vinto una Coppa Intercontinentale ed è stato un giorno incredibile. Avevo giocato per tanti anni alla Lazio, un paio soltanto alla Juventus. Ma sono riuscito a vincere. La coppa, sì. E lo scudetto. Come si fa a scegliere un ricordo? Ne ho di ottimi. Iniziano dalla settimana a Tokyo, ché per ambientarci siamo arrivati una settimana prima, e quella dopo eravamo campioni del mondo. Che soddisfazione. Soprattutto condividerla con quel gruppo. Ricordo Sergio, Sergio Brio: è sempre stato il collante. Ricordo Platini: un signore gentile. Tutti si chiedevano come un romano si potesse ambientare in una città così diversa come Torino? Beh, quella squadra è stato uno dei segreti».