Cabrini, Serena e i segreti della Juve sul tetto del mondo: "Uniti non temevamo nessuno"

(di Guido Vaciago) Quella squadra era l’ultima evoluzione di un decennio clamoroso, l’apice di un progetto tecnico elaborato da Giampiero Boniperti e Giovanni Trapattoni, con la preziosa rifinitura di Gianni Agnelli. È la primavera del 1976 quando Boniperti decide di dare fiducia al giovanissimo Trap. Gli mette in mano una squadra che ha iniziato a costruire qualche anno prima, mettendo insieme i giovani italiani più interessanti (Scirea, Tardelli, Cabrini) mischiandoli con qualche vecchio guerriero (Furino, Boninsegna e Benetti). Da lì in poi ha iniziato a vincere per dieci anni. Vincere letteralmente tutto, operando cambiamenti di anno in anno con un’idea fissa in testa.
La chiave del progetto è avere un gruppo unito, compatto, agonisticamente cattivo, con la consapevolezza di cosa significhi giocare nella Juventus. È come se la squadra venisse concepita sul mercato con tre strati in mente: quello umano, per Boniperti e Trapattoni, è sempre il più importante, è quello che tiene insieme tutto; poi c’è quello tecnico, che i due non trascurano mai; infine quello tattico, che si evolve nel corso del decennio, aggiungendo pedine con caratteristiche sempre più consone all’idea di squadra europea. Dal 1976 al 1985, la Juve vince sei scudetti, due Coppe Italia, la Coppa Uefa, la Coppa delle Coppe, la Supercoppa Europea, la Coppa Intercontinentale, diventando il primo club del mondo a vincere tutte le competizioni internazionali esistenti allora.
Nella squadra di Tokyo sono rimasti Scirea e Cabrini di quella del 1976, ma in ogni posizione c’è un giocatore perfetto in tutti e tre gli aspetti considerato da Boniperti e Trapattoni: umano, tecnico e tattico. Tacconi è un portiere modernissimo, Favero e Cabrini terzini bilanciatissimi, Scirea e Brio un muro affiatato nel quale si inserisce all’occorrenza Bonini, che oggi verrebbe definito un box-to-box e varrebbe 70 milioni; poi la grande qualità: Manfredonia, Mauro, Serena, Laudrup e Platini (e in panchina Pioli e Briaschi). È la squadra perfetta. È il capolavoro di Boniperti e Trapattoni e segna anche la fine del ciclo decennale (perché ogni ciclo finisce e dopo sono sempre anni grigi, come lo furono quelli dal 1986 al 1995) ed è la squadra che dimostra come per costruire dieci anni di vittorie servono pazienza, coerenza e non solo la capacità di scegliere i giocatori giusti, ma soprattutto gli uomini giusti.
Testi a cura di Cristiano Corbo
Cabrini, Briaschi e Manfredonia
«Abbiamo ottenuto quel che volevamo. In un anno diverso dagli altri, per me come per la squadra. Definirlo positivo forse è riduttivo, come sarebbe riduttivo parlare di una coppa. L'Intercontinentale, quarant'anni fa, valeva la Coppa dei Campioni. C'era il timore di un avversario sconosciuto, la consapevolezza di dover lottare tanto e più che altrove. Ma avevamo una squadra forte, noi. Sempre unita. Comunque compatta. E c'era Michel, soprattutto e sopra tutti, e anche Laudrup. Mi sembravano in grande spolvero e davano costante prova di quanto fossero determinanti. E infatti furono decisivi. Con giocate incredibili. Con il gol, come quello di Laudrup, e con il momento più ricordato: la rete annullata a Platini, la reazione successiva, che aveva fatto impazzire il Giappone. Ecco, più di altro, ricordo quel viaggio: l'emozione della scoperta di un paese nuovo e mai visto. Erano le prime volte per quel popolo e il mondo del calcio: ebbe un effetto non indifferente».
«L'emozione più grande? Che quella coppa lì sia stata la mia prima. Indimenticabile. Come la partita: sono entrato nella ripresa e dietro mi trascinavo le sensazioni di tutta un'annata. Ero arrivato a quel momento dopo l'operazione al crociato, sei mesi fuori, costretto a guardare. Poi Tokyo, la sua posta in palio. E noi. Come giocavamo, noi. Una partita disputata alla perfezione, con un ottimo livello. E contro una squadra forte, eh. Siamo riusciti a portare a casa il trofeo con una qualità unica. Ma anche grazie a un gruppo meraviglioso. Lo so, sembra scontato, forse lo è: però era proprio così. E così erano quei ragazzi: una squadra vera, con dei talenti enormi. Il mondo se ne accorse ancora una volta».
«La prima, certamente l'unica, comunque indimenticabile: ho vinto una Coppa Intercontinentale ed è stato un giorno incredibile. Avevo giocato per tanti anni alla Lazio, un paio soltanto alla Juventus. Ma sono riuscito a vincere. La coppa, sì. E lo scudetto. Come si fa a scegliere un ricordo? Ne ho di ottimi. Iniziano dalla settimana a Tokyo, ché per ambientarci siamo arrivati una settimana prima, e quella dopo eravamo campioni del mondo. Che soddisfazione. Soprattutto condividerla con quel gruppo. Ricordo Sergio, Sergio Brio: è sempre stato il collante. Ricordo Platini: un signore gentile. Tutti si chiedevano come un romano si potesse ambientare in una città così diversa come Torino? Beh, quella squadra è stato uno dei segreti».
Serena, Bonini e Brio
«Siamo stati catapultati dall'altra parte del mondo, con un viaggio lunghissimo, terminato sei giorni prima della partita. Il fuso, l'ambiente, gli avversari: oggi mi rendo conto di quanto fossimo un po' incoscienti, perché vedendo l'Argentinos Juniors ho avuto per la prima volta la percezione dell'importanza della partita. Il nostro vice allenatore, Bizzotto, l'aveva visionata qualche tempo prima: "Sono forti", diceva. A me non sembrava. Il campo era difficile, fangoso. Loro erano tosti, cattivi, tipicamente sudamericani. Poi i gol. I fuoriclasse. E il gruppo: erano arrivati 4 nuovi giocatori su 10 di movimento. Tanti. Eppure arrivano scudetto e Intercontinentale. Perché? Perché c'erano uomini. Guidati da Scirea: capitano, guida silenziosa, punto di riferimento e di saggezza. Anche in quella partita lì. Quando si è infortunato sembrava che dovesse crollare tutto, poi un ventenne Stefano Pioli ci ha ridato speranza...».
«Ah, diventare campione del mondo. Per me, il massimo. Certo, puoi farlo con la Nazionale, e con San Marino ci stiamo attrezzando... Però era quello, l'apice della mia carriera. E l'ho raggiunto con una partita fantastica, molto emozionante. Vantaggio loro e noi torniamo. Platini segna e gliel'annullano. L'ho vissuta al massimo, al 100%, in un campo quasi impraticabile e con il rumore di sottofondo che a volte sento ancora oggi. Trombette, costanti trombette, sempre e solo trombette. Ho rivisto i miei compagni qualche tempo fa. Mi sono reso conto che nel calcio c'è una polverina magica che funziona così: ti ritrovi, ti rivedi, e siamo insieme come se non avessimo fatto nient'altro per tutti questi anni. Lo spogliatoio è ciò che ti manca di più quando appendi gli scarpini al chiodo».
«Una sensazione unica. Perché era la prima volta. E perché avevamo sentito di aver portato a termine una missione diversa: abbiamo vinto l’Intercontinentale e così le competizioni Fifa e Uefa erano sulle mensole bianconere. Con quel traguardo sentimmo di aver fatto la storia d’Italia e d’Europa. E di averlo fatto con una squadra veramente fortissima, per cui l’unico rimpianto può dirsi davvero la serata di Atene. Ancora oggi sono convinto che vincendo quella partita avremmo avuto due, forse tre Coppe dei Campioni in più, consecutive. Il motivo è facile, si può intuire: c’erano i valori. Ed era un orgoglio indossare la maglia della Juventus. Noi l’abbiamo davvero amata. Ci siamo rivisti poco tempo fa, tutti o quasi: ho organizzato io e mi sono ritrovato a emozionarmi dopo tutto quel tempo. Avevamo lo stesso entusiasmo».
