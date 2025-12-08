"Spalletti non è certo di David. Kelly-Hojlund, una volta...": Marchisio e Ferrara affondano la Juve

Cosa non ha funzionato al Maradona e cosa, in generale, non sta andando per il verso giusto in casa Juve? I bianconeri al centro del dibattito a Dazn. Dopo il ko per 2-1 contro il Napoli negli studi di Fuoriclasse si analizza il momento che sta vivendo la squadra di Luciano Spalletti. Nel post gara condotto da Diletta Leotta ci sono Andrea Stramaccioni, Ciro Ferrara, Claudio Marchisio e Andrea Marinozzi a discutere non solo dell'andamento della sfida contro gli azzurri di Antonio Conte, ma anche della fase che, in generale, stanno vivendo i bianconeri.
"Juve, non parliamo di Scudetto"
Marchisio inizia dal dire cosa non sia andato al Maradona: “L’intensità del Napoli ha fatto vedere le lacune della Juve, che in quei frangenti ha fatto fatica a fare qualcosa. Coi ritmi scesi e nel momento di massima stanchezza del Napoli, arriva il pareggio della Juve con quella che è stata praticamente l'unica opportunità. Il Napoli porta a casa, con qualche difficoltà, una partita in cui aveva defezioni importanti”. Stramaccioni sugli obiettivi stagionali dei bianconeri spiega: “Se abbiniamo la parola Scudetto alla Juventus le facciamo male. Per me deve guardare il ritorno in Champions League, e il calendario è anche difficile: vai subito a Bologna, seconda trasferta di fila e con una diretta concorrente per la posizione Champions. Non lo so, secondo me la parola Scudetto…”. Ferrara sulla stessa lunghezza d'onda: “No, in questo momento ritengo inutile fare questo tipo di discorsi: ora la Juventus, dopo questa sconfitta deve risollevarsi nel morale e probabilmente nella condizione anche di alcuni suoi giocatori”.
Sempre Ferrara analizza le dichiarazioni post gara di Spalletti: “Secondo me è stato onesto nell’analisi della partita, ha riconosciuto che il Napoli aveva un’altra attenzione alla partita e un altro ritmo. Sa benissimo che c’è da lavorare. Mi sarebbe piaciuto chiedergli come gli è sembrato l’ingresso di David: abbiamo detto che ha giocato senza punta, poi l’ha messa ma è come se non avesse partecipato quasi mai alla costruzione del gioco della Juventus. E soprattutto con un atteggiamento che non va bene: entri nel momento di difficoltà e devi cercare di dare qualcosa in più. Sembrava fosse quasi infastidito della scelta iniziale”. Marchisio dice la sua: “La scelta era quella di giocare senza attaccanti, ma non vorrei sia stata una scelta dettata dal fatto che ancora ad oggi non ha la certezza di inserire David lì davanti. Se fosse andata bene questa partita, sarebbe andato avanti con questo schema qua nelle prossime gare?”.
Il tema centravanti, da David a Vlahovic
Dall'analisi delle dichiarazioni del post gara di Spalletti a quella delle parole pronunciate al triplice fischio da capitan Locatelli. Stramaccioni così: “Lo conosco da quando era ragazzo, ci mette sempre la faccia. È un giovane vecchio, che ovviamente ora non è più giovanissimo, e quindi fa bene. Anche per un allenatore mandare a parlare in questi momenti una figura di personalità, positivo, è fondamentale. Al netto delle parole nei suoi occhi si decodifica una delusione, una tristezza. Questo era anche un banco di prova, giochi contro i campioni d’Italia: ricordiamoci che la Juventus aveva battuto l’Inter, in una partita rocambolesca ma in una partita che dava morale, perché avevi giocato contro una grande squadra. Questi sono anche dei test”.
E ancora Stramaccioni: “Tornando al discorso di Claudio, che secondo me è molto importante, la Juventus ha un tema da risolvere, che forse è più grande del risultato: il tema del centravanti. Io vedo uno Spalletti che arriva e mette Vlahovic, che è il giocatore in scadenza, al centro del suo progetto. Il giorno che gli manca Vlahovic tiene fuori il calciatore che gli aveva fatto due gol nell’ultima settimana: io sono d’accordo con Claudio, in questo momento non c’è nel progetto tecnico tra il parco giocatori e un allenatore, nuovo ma importante, questa alchimia. E anche quando entra David, non entra a mangiare l’erba come diciamo noi, bensì con un atteggiamento probabilmente sbagliato, che il tifoso juventino non vuole vedere. È come se il giocatore più importante in questo momento per l’allenatore sia l’unico in scadenza”.
Marchisio e le scelte di Spalletti a Napoli
Tanti i temi della partita analizzati, ma ci si focalizza soprattutto sul primo gol del Napoli. Marchisio spiega: “Bravo Neres a sfruttare lo spazio che gli lascia Cabal, che sta molto stretto ma in realtà avrei lasciato più la palla al centrale visto che Koopmeiners era già in accorciamento. Neres sfrutta lo spazio per potersi girare e puntarlo, e lì Koopmeiners non lo prende più: su questo è molto bravo. Credo il Napoli l’abbia preparata su questi movimenti proprio perché Koopmeiners non ha capacità né di passo né di marcatura su un giocatore con queste caratteristiche”. Ferrara incalza: “Nel primo tempo la Juve ha sofferto tanto la velocità di Neres, che ha creato grosse difficoltà. Poi sul gol c’è il movimento di Hojlund, però…”. Così Stramaccioni: “Kelly nasce come terzino sinistro, giocatore adattato nella difesa a 3, però sul gol guarda tre volte Hojlund e lo perde!”. Ferrara, da ex difensore, spiega la dinamica: “Kelly è attratto da quello che fa Neres e non guarda il movimento dell’attaccante. Non tocca nemmeno Hojlund? Sì, esatto! Una volta era la prima cosa che ti veniva insegnata”.
La parola torna a Stramaccioni, che spezza una lancia in favore dei bianconeri: “Bisogna anche dire, perché l’abbiamo sottolineato tanto, che il Napoli aveva assenze a centrocampo ma alla Juve in difesa mancano Bremer, Gatti, Rugani: tutti giocatori le cui assenze in questo momento rendono la difesa della Juventus più vulnerabile”. Marchisio ancora sulla prima rete azzurra e sui posizionamenti scelti da Spalletti: “Tornando al primo gol del Napoli, mi sorprende la decisione di Spalletti di mettere lì Cabal, dove c'è Koopmeiners che non è un difensore. Si è un po’ complicato le cose: magari mettere lì Cambiaso o lo stesso McKennie che tatticamente è più preparato e avrebbe potuto dare una mano maggiore a Koopmeiners. Anche perché per tutta la partita la maggior parte dei pericoli sono arrivati in quella zona”.
"Squadra senza controllo! Se il livello si alza..."
Il discorso si allarga all'intera manovra bianconera, con Marinozzi che afferma: “L’aspetto più preoccupante è quello che ci ha raccontato Locatelli e che ha accennato anche Spalletti: la mossa del senza punta era legata all’avere un maggiore controllo, ma questa squadra non ha controllo! Nella gestione precedente con Tudor faceva le vasche, avanti e indietro, e le partite che ha vinto le ha vinte con ritmo, ma quando doveva controllare la partita non ci riusciva. Ora sta provando Spalletti ad avere un po’ più di controllo, anche con le scelte iniziali inserendo più centrocampisti e con Koopmeiners dietro, ma quando si alza il livello questo controllo non si vede”.
Uno dei temi caldi del post partita è stata la sostituzione di Yildiz, su cui Marchisio è netto: “Io in questo momento qua uno come lui non lo toglierei mai, anche perché è l’unico che ha qualità. È giovane ma con personalità: io l’avrei tenuto lo stesso. Magari lo avrei spostato dall’esterno tenendolo in mezzo, ma non l’avrei tolto”. Stramaccioni concorda: “In Serie A è terzo per numero di gol + assist. Non è un valore solo nella Juve quindi, è il terzo in assoluto in A dietro a Nico Paz e Lautaro. Il mister dice ‘Anche lui deve fare di più’, ma vedendo questa Juventus lui teniamolo un attimino più protetto, perché quelli che devono fare di più son tantissimi. Io capisco che il mister protegge le sue scelte, però in questo momento Yildiz è quello che sta dando un contributo più oggettivo”.
"Criticare Yildiz? Ci sono altri 19 che..."
Sul tema Yildiz Ferrara va un po' controcorrente: “In termini di gol e assist sono d’accordo. Oggi però anche il primo tempo di Yildiz… Poi certo riguarda tutta la squadra”. Stramaccioni ribadisce il suo pensiero: “Da allenatore mi è capitato di chiedere a un giocatore di giocare in una posizione che non è la sua. Ti prendi un rischio: Spalletti ha deciso di giocare con Yildiz e Conceicao in una posizione che loro non sono riusciti ad interpretare, questa è la realtà. Ci sono allenatori che cambiano ruolo ai giocatori, ad esempio Chivu che mette Diouf a fare l’esterno e si tira fuori un profilo. Ci sta, e il mister ha ammesso che non ha funzionato. Però non me la sento di criticare Kenan per il primo tempo, penso che sia una mossa che non è riuscita”.
Stramaccioni chiosa così: “Anche Conceicao: lui è un giocatore che ha bisogno della riga bianca del fallo laterale, è normale che più lo accentri e più lo porti in difficoltà. Mentre vedevamo la partita dicevamo con Claudio che David è entrato e non l’ha presa mai, ma già solo per il fatto di avere un centravanti, Yildiz e Conceicao agivano alle spalle con maggiore libertà. E il gol nasce da una combinazione bellissima, forse nell’azione più bella che fa la Juventus, ma la difesa del Napoli è impegnata con un centravanti. In questo momento Yildiz lo tolgo dalla lente d’ingrandimento e parlo degli altri 19”.
