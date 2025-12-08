"Tutto il mio disprezzo": Panatta durissimo in tv sull'attacco al pullman Juve

Panatta contro le violenze sul pullman Juve

Panatta ha condannato senza mezzi termini l’aggressione al pullman della Juventus, colpito durante l’arrivo al Maradona, episodio sottolineato da Dazn che ha confermato il lancio di una bottiglietta (e non di pietre come detto in precedenza). L’opinionista ha voluto distinguere tra tifosi e persone che rovinano l’immagine del calcio, affermando: "Vorrei esprimere tutto il mio disprezzo per quelle persone, perché le chiamo persone e non tifosi, che hanno attaccato il pullman della Juventus, che hanno fischiato Spalletti all’ingresso in campo al Maradona e anche quelli che hanno insultato le mogli dei giocatori della Fiorentina. È una brutta deriva e anche una grandissima vergogna che nulla ha a che fare con il tifo".

Panatta: "Juve squadra giovane, nessun paragone col passato"

Passando alla lettura della partita, Panatta ha commentato l’amarezza espressa da Spalletti nel post-gara, apprezzandone l’onestà nell’assumersi le responsabilità: "Ha fatto un mea culpa ammettendo di aver sbagliato a non mettere le punte vere nel primo tempo". E sul Napoli: "Mi ha dato la sensazione di avere un’altra cilindrata: loro e l’Inter hanno qualcosa in più". Poi ancora sui bianconeri: "La Juve squadra abbastanza giovane che non ha alcun possibile paragone con la grande Juve del passato. Ma un dubbio ce l'ho: non capisco perché David all’estero segna 30 gol a stagione e poi arriva qui e non la mette mai in porta". Aspetto che continua a lasciare molti interrogativi.

