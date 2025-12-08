"Tutto il mio disprezzo": Panatta durissimo in tv sull'attacco al pullman Juve

Il post partita di Napoli-Juventus ha creato un confronto sotto più punti di vista e le analisi non si sono fermate soltanto al campo. Tra le voci più critiche si è fatto sentire Adriano Panatta, ex campione di tennis e opinionista Rai alla Domenica Sportiva, che ha voluto commentare anche gli episodi accaduti fuori dallo stadio al momento dell'arrivo del pullman dei bianconeri: "Tutto il mio disprezzo".
