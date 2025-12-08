Spalletti, ma come si fa a dire: "Yildiz deve dare di più"?  

Perché il cambio di Yildiz? "Una settimana fa mi chiedevate se avrebbe dovuto riposare. Ho inserito Openda, pagato 45-50 milioni: deve dare di più anche Kenan. Può offrirci tanto, ma se la squadra ha bisogno di vampate e intuizioni, anche lui deve aumentare il suo contributo". Dopo la sconfitta del Maradona, Luciano Spalletti ha spiegato così la scelta di sostituire Yildiz (19 presenze, 6 gol e 4 assist) con Openda al minuto 26 del secondo tempo, quando il punteggio era sull'1-1, raggiunto 7 minuti prima dai bianconeri grazie al colpo da biliardo proprio del Numero 10, autore del primo tiro in porta juventino. Malauguratamente per l'ex ct, 7 minuti dopo il cambio con Openda, Hojlund ha raddoppiato . Né l'ex Lipsia "pagato 45-50 milioni" né David, in campo dall'inizio della ripresa al posto di Cabal, sono stati capaci di impensierire Milinkovic Savic . L'unico a provarci, senza esito, è stato Edon Zhegrova , subentrato però troppo tardi, a 8 minuti dalla fine del tempo regolamentare.

Openda e David? Intanto Højlund...

Per la cronaca, Loïs Openda è stato acquistato il 1° settembre scorso, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro: sinora ha collezionato 15 presenze e 1 gol. Jonathan David, svincolato dal Lille, è arrivato a Torino a parametro zero e ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2030, in cambio di un ingaggio di 6 milioni di euro netti a stagione. Bilancio attuale del canadese: 19 presenze e 2 gol.

Rasmus Højlund, invece, è stato ingaggiato dal Napoli con la formula del prestito oneroso di 6 milioni di euro, pagabili in due rate e diritto di riscatto fissato a 44 milioni, pagabili in 5 rate annuali (oltre al 7,5% della futura plusvalenza e un diritto di prelazione da riconoscere al Manchester United (tramutabile in obbligo nel caso di una qualificazione alla prossima Champions League). Il contratto contempla una clausola rescissoria di 85 milioni di euro, valida a partire dall'estate 2027. solo per i club stranieri. Sinora Højlund in maglia napoletana ha totalizzato 14 presenze, 6 gol e 1 assist. Domanda a Spalletti: se Yildiz deve dare di più, che cosa devono dare Openda, David e Zhegrova, considerata la loro inconsistenza?

