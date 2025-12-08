“Ne abbiamo bisogno”, Yildiz chiede aiuto: il post social dopo Napoli-Juve

Inserimento da rapace e destro di classe, Yildiz anche contro il Napoli ha mostrato la sua luce e dopo il gol ha esultato mimando una stella. Ma quando quella stella esce dal campo, la Juve non sa dove appoggiarsi. Kenan è uno dei pochi a tirare fuori la magia dal nulla e anche quando le cose vanno male è capace di raddrizzarle. Il cambio di Spalletti è stato seguito da un boato di massa, poi lo ha spiegato in conferenza stampa. "Anche lui deve dare di più" - ha detto il tecnico. Il turco ha risposto subito con un messaggio rivolto ai propri tifosi, che hanno ricambiato con affetto.