“Ne abbiamo bisogno”, Yildiz chiede aiuto: il post social dopo Napoli-Juve

Inserimento da rapace e destro di classe, Yildiz anche contro il Napoli ha mostrato la sua luce e dopo il gol ha esultato mimando una stella. Ma quando quella stella esce dal campo, la Juve non sa dove appoggiarsi. Kenan è uno dei pochi a tirare fuori la magia dal nulla e anche quando le cose vanno male è capace di raddrizzarle. Il cambio di Spalletti è stato seguito da un boato di massa, poi lo ha spiegato in conferenza stampa. "Anche lui deve dare di più" - ha detto il tecnico. Il turco ha risposto subito con un messaggio rivolto ai propri tifosi, che hanno ricambiato con affetto.
Yildiz, il post dopo Napoli-Juve
"Ieri non siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo ma stiamo lavorando sodo per migliorare. Durante il processo abbiamo bisogno del vostro supporto e vi ringraziamo per questo" - ha scritto Yildiz sui social dopo la sconfitta al Maradona contro il Napoli di Antonio Conte. Un risultato che ha rotto un po' l'entusiasmo dei tifosi, dopo le precedenti tre vittorie di fila. A preoccupare il mondo della Vecchia Signora sono alcune prestazioni dei singoli e i tanti errori tecnici della squadra. E tra i pochi, se non l'unico, a salvarsi c'è proprio il numero 10 turco.
I messaggi dei tifosi per Yildiz
"L'unico a cui aggrapparsi" si legge in coro sui social, sotto il post pubblicato da Yildiz. I tifosi di certo non ce l'hanno con lui, anzi è l'unico elogiato. Il mondo bianconero lo sa bene: "Fuori tu, spenta la luce" scrivono tanti altri. Questa Juve al momento non sembra possa prescindere dal proprio leadere tecnico. "Nostra unica luce in questo mare di buio. Ti vogliamo bene kenan, grazie per crederci nonostante tutto". Il popolo si è espresso. Al momento non puà esistere una Juve senza la propria stella luminosa. Stella che porta il 10 sulle spalle.
