Tacconi: “Il numero uno Juve e chi vorrei in rosa. Agnelli non replicabile, quel pirla di Platini…”

Cosa ricorda dei festeggiamenti a Tokyo? «Prima della festa, che però non fu indimenticabile, ricordo di essere stato contento di andare ai rigori. Mi sentivo forte, avevo studiato i loro rigoristi e sognavo di essere l’eroe di quella partita. Ero persino contento quando hanno annullato il gol a Platini: mi sentivo vincente e sicuro quel giorno».

Era così strano giocare una partita in Giappone? «Trapattoni era incazzato nero perché eravamo tutti nello stesso albergo. Era tutto strano, poco europeo, tutto molto lontano dai nostri canoni tradizionali. Però almeno non abbiamo giocato tra giugno e luglio come quest’anno».

Ricorda qualcosa del volo Tokyo-Torino? «Eravamo un po’ arrabbiati perché viaggiavamo in economy. Con noi però c’era Edoardo Agnelli: è stata una bella compagnia la sua».

Tacconi: "Sensazione di essere stato da Juve, sempre"

E quando siete atterrati? Cosa vi ha detto l’Avvocato Agnelli? «Ci fece trovare un orologio Patek Philippe per giocatore. Un regalo di grande pregio, con i nostri nomi. Sapeva fare dei grandi regali, non lo dimentico. Era la rappresentazione vivente dell’eleganza, dello stile. Un uomo non replicabile».

40 anni dopo, cosa le è rimasto di quella Juve? «Tanta gratitudine per il passato. E poi la sensazione di essere stato un vincente. Di essere stato da Juve, sempre».

