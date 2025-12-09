"Alla Juve manca sempre una cosa, chi deve temere Spalletti nel mio Pafos che sogna in grande"

Cristiano Giaretta, si parla tanto di emozioni, del suo piccolo Pafos che affronta la Juventus. Eppure vi giocate tantissimo. "Noi continuiamo a coltivare un sogno, con la consapevolezza di quanto sia però complicato. Certo, vedere la mia squadra giocare all’Allianz Stadium fa pensare a quanto tutto sia quantomeno improbabile".

Siete ambiziosi? "Sì, e vogliamo performare. Abbiamo perso soltanto una partita, ma contro il Bayern Monaco: ecco, mi sembra che ci possano perdere in tanti. Poi abbiamo vinto contro il Villarreal e totalizzato tre pareggi. In due partite siamo stati in 10. Sì, c’è fiducia".

A cosa servirà Juventus-Pafos? Oltre alla classifica, s’intende. "La prenderemo con il massimo impegno per fare bella figura, ma anche per capire dove siamo. Questa Champions ci serve per creare delle fondamenta forti, così da stabilizzarci in Europa".

Cosa vorrebbe dire il Pafos qualificato ai playoff di Champions League? "Sarebbe qualcosa di davvero enorme. Faccio fatica solamente a pensarci. Qualche anno fa non sarebbe stato minimamente immaginabile...".

E adesso? "Abbiamo portato il calcio di alto livello a Pafo. E in generale il calcio di quest’isola è arrivato in tanti parti d’Europa. Ricordo la partita di Firenze, ad esempio. E già aver portato la squadra in Italia è stata fonte di grande orgoglio".