Juve-Pafos, la probabile formazione di Spalletti: quanti dubbi a centrocampo. Tra David e Openda...

Attacco, si ritorna all'antico

Se al Maradona Spalletti aveva puntato su un attacco a due, con Yildiz e Conceicao e dunque senza riferimenti, contro il Pafos si va verso il ritorno all'antico. Il turco e il portoghese sono pronti a scendere in campo dal 1', ma non da soli: loro due dovranno agire alle spalle della punta centrale. Ma su chi ricadrà la scelta di Spalletti per il ruolo di centravanti? Al momento l'indiziato numero 1 per giocare da titolare è David, favorito invece su Openda. Quest'ultimo, suo malgrado, è finito al centro del dibattito dopo la sfida col Napoli per essere subentrato a Yildiz nel finale e con il risultato ancora in bilico, venendo però difeso pubblicamente dal tecnico.