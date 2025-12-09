Juve verso il Pafos: tutte le novità dall'allenamento. E alla Continassa c'è un ospite d'eccezione

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Napoli, che la Juventus deve già pensare alla prossima partita. Domani, mercoledì 10 dicembre, infatti, i bianconeri affronteranno il Pafos in Champions League , una sfida da vincere a ogni costo. La squadra di Spalletti è al momento ventiduesima nella classifica di Chapions League con 6 punti, gli stessi della formazione cipriota: vincere sarà fondamentale. Per fortuna dall'allenamento arrivano buone notizie per l'allenatore della Juve: Bremer e Rugani sono tornati in gruppo .

Verso Juve-Pafos: Bremer e Rugani in gruppo

La grande novità dell'allenamento alla vigilia della sfida di Champions League è il ritorno in gruppo di Bremer e Rugani. I due difensori hanno superato i rispettivi problemi fisici e potrebbero quindi essere convocati per l'importante sfida europea. Difficile pensare di vederli subito titolari, ma Spalletti potrebbe portarli in panchina per utilizzarli a partita in corso, in particolar modo il brasiliano, che potrebbe trovare qualche minuto. Kalulu, Kelly e Koopmeiners restano quindi i favoriti per una maglia dal primo minuto.

Torello con "punizione"

Clima di grande concentrazione per la squadra, ma con anche qualche risata. I bianconeri, infatti, hanno svolto un torello di squadra ad alta intensità. La punizione per chi ha perso? Piegamenti tra gli applausi del resto del gruppo e sotto lo sguardo vigile dell'allenatore bianconero. Spalletti, infatti, ha osservato tutto l'allenamento da pochi passi, concentrato in vista di una sfida importantissima per il proseguo della stagione bianconera.