Juve verso il Pafos: tutte le novità dall'allenamento. E alla Continassa c'è un ospite d'eccezione

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta contro il Napoli, che la Juventus deve già pensare alla prossima partita. Domani, mercoledì 10 dicembre, infatti, i bianconeri affronteranno il Pafos in Champions League, una sfida da vincere a ogni costo. La squadra di Spalletti è al momento ventiduesima nella classifica di Chapions League con 6 punti, gli stessi della formazione cipriota: vincere sarà fondamentale. Per fortuna dall'allenamento arrivano buone notizie per l'allenatore della Juve: Bremer e Rugani sono tornati in gruppo.
Verso Juve-Pafos: Bremer e Rugani in gruppo
La grande novità dell'allenamento alla vigilia della sfida di Champions League è il ritorno in gruppo di Bremer e Rugani. I due difensori hanno superato i rispettivi problemi fisici e potrebbero quindi essere convocati per l'importante sfida europea. Difficile pensare di vederli subito titolari, ma Spalletti potrebbe portarli in panchina per utilizzarli a partita in corso, in particolar modo il brasiliano, che potrebbe trovare qualche minuto. Kalulu, Kelly e Koopmeiners restano quindi i favoriti per una maglia dal primo minuto.
Torello con "punizione"
Clima di grande concentrazione per la squadra, ma con anche qualche risata. I bianconeri, infatti, hanno svolto un torello di squadra ad alta intensità. La punizione per chi ha perso? Piegamenti tra gli applausi del resto del gruppo e sotto lo sguardo vigile dell'allenatore bianconero. Spalletti, infatti, ha osservato tutto l'allenamento da pochi passi, concentrato in vista di una sfida importantissima per il proseguo della stagione bianconera.
Indicazioni dall'allenamento
Una volta terminato il torello è stato il momento della tipica partitella in famiglia. Per Spalletti è stata l'occasione di testare la formazione titolare: in campo si è visto l'undici visto in campo da titolare contro il Napoli, ma senza Cabal e con l'aggiunta di David. L'impressione, quindi, è che l'allenatore bianconero voglia reinserire una prima punta in un 3-4-2-1 con Di Gregorio in porta e Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa. A centrocampo McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso, con Yidiz e Conceicao sulla trequarti a supporto di David.
C'è anche Vlahovic alla Continassa
Non sarà di certo convocato, ma all'allenamento alla Continassa ha fatto visita anche Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è infortunato e non sarà della partita, ma ha comunque voluto far sentire la sua presenza alla squadra. Un gesto importante di attaccamento al gruppo, fondamentale in una fase delicata della stagione come questa. Nonostante il contratto in scadenza, infatti, l'attaccante serbo è uno dei giocatori più importanti all'interno dello spogliatoio e non ha voluto mancare all'ultimo allenamento prima dell'importante sfida di Champions.
