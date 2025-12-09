Spalletti gela David: "Il posto uno se lo guadagna. Yildiz, non capite. Cosa ho detto dopo Napoli"

Juve, le parole di Spalletti in conferenza

"Il Pafos è una squadra tosta, ha molti portoghesi e brasiliani che sanno giocare a calcio. Ha fatto brutta figura solo con il Bayern. Sono una squadra dal punto di vista fisico molto tignosa, ti vengono addosso forte e usano le mani. Ogni contrasto sarà una storia e sanno che vincendo un contrasto possono vincere la partita. Sono organizzati sui calci piazzati. Dobbiamo essere bravi a non subire le loro ripartenze. Non dobbiamo perdere palle facili e dobbiamo controllare bene le preventive" - ha spiegato Spalletti in conferenza stampa. Sull'attacco della Juve: "I numeri sono quelli non desiderati, sia per risultati sia per individualità. Ora ho più conoscenza dei giocatori a disposizione e questo per me è fondamentale. Vedo che sono migliorate alcune cose. Come ha detto Kalulu non siamo bravi a ripeterle durante la partita. Ho visto fare belle giocate ai miei attaccanti. Se andiamo a vedere il gol che abbiamo fatto domenica contro il Napoli, è stato un bel gol. E se fai quelle cose lì vuol dire che ce le hai. Bisogna convincersi a riproporle più spesso". Poi ha proseguito: "Se ho ancora fiducia? Io ho le stesse intenzioni e certezze di quando ho accettato di venire a fare l'allenatore della Juve. Vedo i giocatori migliorare in allenamento. Più li vedo e più mi arrabbio e tranquillizzo allo stesso momento, come stare su un ottovolante".