Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Bremer, la sorpresa Champions arriva da Spalletti in conferenza. E c'è anche un altro nome

Il difensore brasiliano a sorpresa entra nelle dichiarazioni del tecnico prima del Pafos. E per un buon motivo
2 min
JuventusBremerSpalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Buone notizie dall'infermeria della Juventus. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida di mercoledì contro il Pafos, valida per la 6ª giornata di Champions League, Luciano Spalletti ha annunciato due importanti ritorni: "Rugani e Bremer li aspetto a braccia aperte, saranno convocati e saranno in panchina. Domani si alleneranno, se non entreranno per 10-15 minuti - aggiunge - Poi aumenteranno il livello per poter fare discorsi differenti" in vista di un possibile passaggio a una difesa a quattro.
Il difensore brasiliano si era infortunato a fine settembre causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, mentre l'ex Ajax aveva riportato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra.
Tra gli indisponibili ci sono Gatti, Vlahovic (presente all'ultima seduta), Pinsoglio e Milik, tutti e quanti lungodegenti. 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS