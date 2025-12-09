Bremer, la sorpresa Champions arriva da Spalletti in conferenza. E c'è anche un altro nome

TORINO - Buone notizie dall'infermeria della Juventus. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida di mercoledì contro il Pafos, valida per la 6ª giornata di Champions League, Luciano Spalletti ha annunciato due importanti ritorni: "Rugani e Bremer li aspetto a braccia aperte, saranno convocati e saranno in panchina. Domani si alleneranno, se non entreranno per 10-15 minuti - aggiunge - Poi aumenteranno il livello per poter fare discorsi differenti" in vista di un possibile passaggio a una difesa a quattro.
Il difensore brasiliano si era infortunato a fine settembre causa di una lesione del menisco mediale del ginocchio sinistro, mentre l'ex Ajax aveva riportato una lesione di basso grado al soleo della gamba destra.
Tra gli indisponibili ci sono Gatti, Vlahovic (presente all'ultima seduta), Pinsoglio e Milik, tutti e quanti lungodegenti.