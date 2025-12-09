Juve, Pafos all’attacco: “Vi abbiamo studiato. E l’ultima volta allo Stadium ho vinto un trofeo"

"Sappiamo che la Juve è una squadra molto forte, conosciamo il club e la grande storia contro cui giocheremo. Non vediamo l’ora. Vogliamo ottenere qualche punto in più. Vogliamo fare del nostro meglio per vincere. Va bene il pareggio? L’importante è prendere i tre punti ma poi vedremo come andrà. Ho buone sensazioni. L’ultima volta che son venuto qua abbiamo vinto un trofeo, sono entusiasta e i giocatori sono pronti. Siamo consapevoli delle difficoltà e dell’esperienza del loro allenatore. Faremo il nostro gioco e cercheremo di metterli in difficoltà. Vediamo". Lo ha detto il tecnico del Pafos Juan Carlos Carcedo alla vigilia della sfida in casa della Juventus per il sesto turno della fase campionato di Champions League . Lo spagnolo, nel 2014, proprio allo Stadium ha vinto l'Europa League da vice allenatore del Siviglia.

Spalletti: "Il posto uno se lo guadagna. Yildiz, non capite. Cosa ho detto dopo Napoli"

Le parole di Carcedo in conferenza

"Sarà una partita simile a quella con la Fiorentina? Non lo sappiamo, hanno giocatori di qualità e giocano un grande calcio. In Serie A stan facendo bene ma noi vogliamo essere compatti, competere dall’inizio alla fine. Abbiamo conquistato un po’ di punti e vogliamo rientrare nelle 24 squadre per la prossima fase" ha aggiunto Juan Carlos Carcedo. "Tutti i calciatori sono pronti, hanno voglia di giocare una partita importante. Sarà una grande sfida ma siamo preparati, vedremo domani come andrà. Ci sarà una grande atmosfera ma siamo preparati e tutto andrà per il meglio. Non penso che siamo una sorpresa. Le squadre ora conoscono il Pafos e sappiamo che ormai ci conoscono, è stato un percorso incredibile. C’è entusiasmo, vogliamo fare una buona partita e mostrare il nostro livello" ha spiegato il tecnico del Pafos.