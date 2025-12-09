Juve, Del Piero gioca con il Pafos! E ha pure vinto...

TORINO - Quale modo migliore di stemperare la tensione in vista di un match di Champions League, se non “rubando” agli avversari il miglior giocatore della loro storia? Chiedetelo al Pafos che nel pomeriggio di ieri, sui campi del centro sportivo della Cral Reale Mutua, hanno organizzato una prestigiosa amichevole internazionale a porte chiuse di Calcio a 7. Per l’occasione, i ciprioti hanno infatti ingaggiato l’ex bandiera bianconera, Alex Del Piero. Pinturicchio con la maglia dei prossimi avversari della Juventus, ha segnato una tripletta contribuendo al successo della sua squadra per 10-5 nella Golden Cup. A trascinare gli “sconfitti”, la determinazione dell’ex Milan, Luca Antonini (ora allenatore all'Academy dello United FC di Dubai). Una simpatica anteprima - se vogliamo - della sesta giornata di Champions League, che vedrà la squadra di Spalletti impegnata tra le mura dell’Allianz contro i ciprioti del Pafos.

