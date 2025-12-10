Juve, morale sottoterra dopo il Napoli: il siparietto Spalletti-Kalulu e la mossa di Luciano

TORINO - Tristi, sconsolati. O meglio: impotenti. Dopo Napoli si sono sentiti più o meno tutti così. E, no, non c’è stato bisogno di alzare la voce con nessuno. Non l’ha fatto Luciano Spalletti, non l’ha fatto la società. Nessuna levata di scudi, dopo la deludente trasferta del Maradona. Perché la Juve che si è presentata alla Continassa aveva il morale a terra. Anzi, sotto terra. La delusione è stata forte: la squadra si è scontrata con la dura realtà. Una bastonata violentissima, perché dopo le tre vittorie consecutive nessuno si aspettava di andare a Napoli a fare da sparring partner. Da vittima sacrificale, nel contesto di un primo tempo letteralmente regalato agli uomini di Antonio Conte, orfano di quasi tutto il centrocampo. La Juve si era illusa di potersela giocare alla pari coi campioni d’Italia. Ma già dai primi minuti del Maradona ha capito che la missione sarebbe stata realmente complicatissima.
Spalletti deve usare la carota con la Juve
Spalletti, nella conferenza di vigilia del Pafos, ha inscenato il siparietto curioso con Pierre Kalulu per fornire un alibi di ferro. "Digli pure che cosa vi ho detto negli spogliatoi", così il mister. Il francese ha risposto live: "Che non ci ha messo nelle condizioni migliori per esprimerci". L’avrà pensato davvero, dopo il primo tempo di domenica, in riferimento all’assenza di una punta vera e delle conseguenti difficoltà di fraseggio a centrocampo. Ma sicuramente Spalletti ha capito di dover fare da parafulmine per il bene del gruppo. Di dover usare ancora la carota con la sua Juve. Non serve una terapia d’urto, ma un percorso. Un processo che dia ai giocatori l’autostima necessaria per pensare in grande. In assenza di leader, non può che essere Lucio la guida. Il più esperto e di fatto il più vincente. Basti pensare che il più anziano in campo al Maradona fosse Di Gregorio, classe ‘97, poco più di un anno in bianconero. È una Juve che poi Juve non è davvero. Alzare la voce, dunque, produrrebbe solo altra frustrazione. Aumenterebbe soltanto i sensi di colpa di giocatori che appena vedono la luce dopo tre vittorie di fila, non riescono a tenere lo stesso livello nei momenti che contano davvero. In quelle partite che, sì, possono rappresentare una svolta.
Juve costretta a vincere contro il Pafos
Eppure Kalulu è stato preciso nella descrizione dello stato d’animo: "No, sono onesto, non stiamo vivendo le stesse cose dell’anno scorso. Ho giocato in grandi squadre, quando sbagli una partita si vede subito. Ma una stagione è così, tutte le squadre a livello europeo hanno alti e bassi. Alla Juve forse le stagioni sono più lunghe, ma non è sempre la stessa cosa". È arrivato dritto al punto. Aggiungendo più o meno gli stessi pensieri masticati da Locatelli dopo Napoli: "Siamo ad un livello dove ci sono i dettagli che fanno la differenza nella lettura delle partite. Se non vanno a tuo favore sembra tutto buio". Appunto: ogni volta che qualcosa va storto, la nebbia si addensa. Il Pafos, da un certo punto di vista, può davvero diventare la medicina perfetta dopo Napoli: è vero che la Juve ha potenzialmente tutto da perdere, ma una vittoria può aiutare a smaltire più velocemente la mazzata tra capo e collo rimediata al Maradona. Per i bianconeri non esiste partita facile, non quest’anno. Ed è stato così anche nelle ultime stagioni. Se Spalletti vuole essere credibile contro Bologna e Roma - esami, questi sì, assai complessi - non si può perdere di vista la missione Pafos. Anche perché il passato recente mette nelle condizioni la Juve di dover vincere per forza: per blindare i playoff e permettersi di viaggiare con un filo di gas a gennaio contro Benfica e Monaco. Non è il momento per essere disfattisti o per ribaltare lo spogliatoio. Non è così che Spalletti è convinto di poter incidere: l’ha dovuto fare in altri contesti, dove la mano ferma fronteggiava personalità anche ingombranti, ma in questa Juve serve solo chiarezza e pazienza. E pure perseveranza nell’insistere su determinati concetti di gioco e atteggiamento. Altro non si può chiedere. No, nemmeno il mercato di gennaio cambierà di una virgola la realtà.
TORINO - Tristi, sconsolati. O meglio: impotenti. Dopo Napoli si sono sentiti più o meno tutti così. E, no, non c’è stato bisogno di alzare la voce con nessuno. Non l’ha fatto Luciano Spalletti, non l’ha fatto la società. Nessuna levata di scudi, dopo la deludente trasferta del Maradona. Perché la Juve che si è presentata alla Continassa aveva il morale a terra. Anzi, sotto terra. La delusione è stata forte: la squadra si è scontrata con la dura realtà. Una bastonata violentissima, perché dopo le tre vittorie consecutive nessuno si aspettava di andare a Napoli a fare da sparring partner. Da vittima sacrificale, nel contesto di un primo tempo letteralmente regalato agli uomini di Antonio Conte, orfano di quasi tutto il centrocampo. La Juve si era illusa di potersela giocare alla pari coi campioni d’Italia. Ma già dai primi minuti del Maradona ha capito che la missione sarebbe stata realmente complicatissima.
Spalletti deve usare la carota con la Juve
Spalletti, nella conferenza di vigilia del Pafos, ha inscenato il siparietto curioso con Pierre Kalulu per fornire un alibi di ferro. "Digli pure che cosa vi ho detto negli spogliatoi", così il mister. Il francese ha risposto live: "Che non ci ha messo nelle condizioni migliori per esprimerci". L’avrà pensato davvero, dopo il primo tempo di domenica, in riferimento all’assenza di una punta vera e delle conseguenti difficoltà di fraseggio a centrocampo. Ma sicuramente Spalletti ha capito di dover fare da parafulmine per il bene del gruppo. Di dover usare ancora la carota con la sua Juve. Non serve una terapia d’urto, ma un percorso. Un processo che dia ai giocatori l’autostima necessaria per pensare in grande. In assenza di leader, non può che essere Lucio la guida. Il più esperto e di fatto il più vincente. Basti pensare che il più anziano in campo al Maradona fosse Di Gregorio, classe ‘97, poco più di un anno in bianconero. È una Juve che poi Juve non è davvero. Alzare la voce, dunque, produrrebbe solo altra frustrazione. Aumenterebbe soltanto i sensi di colpa di giocatori che appena vedono la luce dopo tre vittorie di fila, non riescono a tenere lo stesso livello nei momenti che contano davvero. In quelle partite che, sì, possono rappresentare una svolta.