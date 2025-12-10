Juve, morale sottoterra dopo il Napoli: il siparietto Spalletti-Kalulu e la mossa di Luciano

Juve costretta a vincere contro il Pafos

Eppure Kalulu è stato preciso nella descrizione dello stato d’animo: "No, sono onesto, non stiamo vivendo le stesse cose dell’anno scorso. Ho giocato in grandi squadre, quando sbagli una partita si vede subito. Ma una stagione è così, tutte le squadre a livello europeo hanno alti e bassi. Alla Juve forse le stagioni sono più lunghe, ma non è sempre la stessa cosa". È arrivato dritto al punto. Aggiungendo più o meno gli stessi pensieri masticati da Locatelli dopo Napoli: "Siamo ad un livello dove ci sono i dettagli che fanno la differenza nella lettura delle partite. Se non vanno a tuo favore sembra tutto buio". Appunto: ogni volta che qualcosa va storto, la nebbia si addensa. Il Pafos, da un certo punto di vista, può davvero diventare la medicina perfetta dopo Napoli: è vero che la Juve ha potenzialmente tutto da perdere, ma una vittoria può aiutare a smaltire più velocemente la mazzata tra capo e collo rimediata al Maradona. Per i bianconeri non esiste partita facile, non quest’anno. Ed è stato così anche nelle ultime stagioni. Se Spalletti vuole essere credibile contro Bologna e Roma - esami, questi sì, assai complessi - non si può perdere di vista la missione Pafos. Anche perché il passato recente mette nelle condizioni la Juve di dover vincere per forza: per blindare i playoff e permettersi di viaggiare con un filo di gas a gennaio contro Benfica e Monaco. Non è il momento per essere disfattisti o per ribaltare lo spogliatoio. Non è così che Spalletti è convinto di poter incidere: l’ha dovuto fare in altri contesti, dove la mano ferma fronteggiava personalità anche ingombranti, ma in questa Juve serve solo chiarezza e pazienza. E pure perseveranza nell’insistere su determinati concetti di gioco e atteggiamento. Altro non si può chiedere. No, nemmeno il mercato di gennaio cambierà di una virgola la realtà.