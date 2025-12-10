Chi è l'arbitro di Bologna-Juve: quella follia di Kalulu e tutti i precedenti

Chi arbitra Bologna-Juventus

La Juventus farà visita al Bologna nel big match che si giocherà domenica 14 dicembre (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Davide Massa della sezione di Imperia: gli assistenti saranno Dei Giudici e Moro mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR ci sarà Mariani, mentre AVAR sarà Di Bello.

Massa, i precedenti con Juve e Bologna

Per La Penna si tratterà della 26ª direzione in carriera in Serie A dei bianconeri (16 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte) nonché la prima in questa stagione. Sarà, invece, la 22ª volta in campionato alla direzione dei felsinei con un bilancio di 6 pareggi, 8 sconfitte e 8 vittorie e anche con i rossoblù sarà la prima stagionale. In carriera Massa non ha mai diretto una sfida tra le due squadre e anche in questo caso sarà una prima volta.

Il rosso a Kalulu

Il riferimento va all'episodio avvenuto nell'ultima sfida di campionato disputata all'Olimpico tra la Lazio e la Juve, giocatasi nella passata stagione e che terminò con il risultato di 1-1. I bianconeri passarono in vantaggio grazie alla rete di Kolo Muani, beffati poi negli ultimi secondi del match dalla rete di Vecino. Prima però c'è da registrarare l'espulsione di Kalulu, che diede un pungo in faccia a Castellanos e che venne sanzionato soltanto dopo l'intervento del VAR. Episodio che però ha lasciato dietro di se qualche polemica, perchè l'unica immagine che è stata utilizzata e che ha generato il conseguente rosso è stata presa da una telecamera molto lontana dal campo e poco nitida, da non consentire di capire pienamente la dinamica reale di quanto accaduto.