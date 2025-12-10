Chi è l'arbitro di Bologna-Juve: quella follia di Kalulu e tutti i precedenti

Con un comunicato da parte dell'AIA sono state rese note le designazioni arbitrali per la 15ªa giornata del campionato di Serie A. Riflettori puntati sul Dall'Ara dove la Juventus di Luciano Spalletti affronterà il Bologna di Italiano in una sfida chiave per restare attaccati al treno delle big della classifica.
Chi arbitra Bologna-Juventus
La Juventus farà visita al Bologna nel big match che si giocherà domenica 14 dicembre (20:45). A dirigere i bianconeri sarà il fischietto di Davide Massa della sezione di Imperia: gli assistenti saranno Dei Giudici e Moro mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR ci sarà Mariani, mentre AVAR sarà Di Bello.
Massa, i precedenti con Juve e Bologna
Per La Penna si tratterà della 26ª direzione in carriera in Serie A dei bianconeri (16 vittorie, 8 pareggi e 2 sconfitte) nonché la prima in questa stagione. Sarà, invece, la 22ª volta in campionato alla direzione dei felsinei con un bilancio di 6 pareggi, 8 sconfitte e 8 vittorie e anche con i rossoblù sarà la prima stagionale. In carriera Massa non ha mai diretto una sfida tra le due squadre e anche in questo caso sarà una prima volta.
Il rosso a Kalulu
Il riferimento va all'episodio avvenuto nell'ultima sfida di campionato disputata all'Olimpico tra la Lazio e la Juve, giocatasi nella passata stagione e che terminò con il risultato di 1-1. I bianconeri passarono in vantaggio grazie alla rete di Kolo Muani, beffati poi negli ultimi secondi del match dalla rete di Vecino. Prima però c'è da registrarare l'espulsione di Kalulu, che diede un pungo in faccia a Castellanos e che venne sanzionato soltanto dopo l'intervento del VAR. Episodio che però ha lasciato dietro di se qualche polemica, perchè l'unica immagine che è stata utilizzata e che ha generato il conseguente rosso è stata presa da una telecamera molto lontana dal campo e poco nitida, da non consentire di capire pienamente la dinamica reale di quanto accaduto.
Gli arbitri del 15° turno
Ecco tutte le designazioni del weekend del 14 dicembre:
Lecce - Pisa (12/12, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata
Torino - Cremonese (13/12, ore 15) arbitro: Marinelli di Tivoli
Parma - Lazio (13/12, ore 18) arbitro: Marchetti di Ostia Lido
Atalanta - Cagliari (13/12, ore 20.45) arbitro: Di Marco di Ciampino
Milan - Sassuolo (ore 12.30) arbitro: Crezzini di Siena
Fiorentina - Verona (ore 15) arbitro: Colombo di Como
Udinese - Napoli (ore 15) arbitro: Sozza di Seregno
Genoa - Inter (ore 18) arbitro: Doveri di Roma
Bologna - Juventus (ore 20.45) arbitro: Massa di Imperia
Roma - Como (15/12, ore 20.45) arbitro: Feliciani di Teramo
