Convocati Juve contro il Pafos, ritorni importanti per Spalletti: la lista ufficiale completa

L'elenco dei bianconeri che prenderanno parte alla sfida contro la formazione cipriota valida per la sesta giornata di Champions
La Juventus torna in campo allo Stadium per contendere al Pafos la sesta giornata di Champions League. Gli uomini di Luciano Spalletti, reduci dalla sconsolante sconfitta di Napoli in Serie A, sono chiamati a fare punteggio pieno per non rischiare di uscire dal treno dei playoff. La classifica dei bianconeri riporta infatti 6 punti con un bilancio di una vittoria, tre pareggi e una sconfitta che valgono il 23º posto. Stesso bilancio della formazione di Juan Carlos Carcedo, che riporta però una differenza reti peggiore. Per la sfida contro i ciprioti, il tecnico ritrova inoltre Gleison Bremer e Daniele Rugani. Mancano invece all'appello gli infortunati Dusan Vlahovic, Federico Gatti, Carlo Pinsoglio e il lungodegente Arkadiusz Milik. La prossima giornata, Kenan Yildiz e compagni ospiteranno il Benfica all'incontro in programma il 21 gennaio (ore 21). L'ultimo appuntamento della fase a girone previsto per il 28 gennaio unico vedrà invece la Vecchia Signora impegnata in trasferta contro il Monaco di Paul Pogba.

Juve: i convocati contro il Pafos

Questa la lista dei convocati stilata da Spalletti per la sfida contro il Pafos in programma alle ore 21 di mercoledì 10 dicembre:

Portieri - Perin, Di Gregorio, Scaglia

Difensori - Bremer, Kelly, Kalulu, Rugani, Cambiaso, Cabal, Rouhi.

Centrocampisti - Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie, Joao Mario.

Attaccanti - Conceicao, Yildiz, Zhegrova, Openda, David.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

