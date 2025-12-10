Gli auguri Juve all'ex scatenano i tifosi: "Quando eravamo re", "Mi manchi", "Non l'avrei preso a quel prezzo ma..."

La Juventus tramite i propri canali social fa gli auguri a Gonzalo Higuain, che tutti ricordano come il "Pipita". Il 26 luglio 2016 viene acquistato a titolo definitivo dal Napoli per 90 milioni di euro e sceglie la maglia numero 9. Il suo trasferimento risulta il più costoso nella storia della Serie A fino al luglio 2018, quando la Juve piazza il colpo Cristiano Ronaldo dal Real Madrid per 100 milioni. Nel corso della sua permanenza Higuain segna 66 gol in 149 presenze, divenendo una icona. Molti tifosi ancora lo rimpiangono, soprattutto oggi con il reparto avanzato della Juve stenta a decollare...
I commenti dei tifosi per Higuain
Sui social i commenti sono diversi per sentimento e natura, ma molti convergono verso la nostalgia di alcuni giocatori simbolo, leader e goleador. Ecco alcuni esempi: "Quando eravamo re"; "Mi manchi"; "Non l'avrei preso a quel prezzo ma..."; "And I miss you Like the deserts miss the rain"; "Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain !!!"; "Tanti Auguri! Dopo di te il nulla...manchi tanto Pipa"; "E via di ricordi..."; "Quando la Juve non moriva letteralmente MAI! Il mio Unico Grande Amore"; "Come siamo potuti passare da lui ai cessi attuali? L’ultimo vero grande centravanti. Tantissimi auguri!"; "Quando avevamo un centravanti"; "Manchi moltissimo pipa, attaccante totale"; "Ora abbiamo 3 centravanti che faticano a stoppare un pallone, che finaccia abbiamo fatto"; "Mi viene da piangere. Auguri campione"; "L’ultimo vero attaccante arrivato alla Juve".