Gli auguri Juve all'ex scatenano i tifosi: "Quando eravamo re", "Mi manchi", "Non l'avrei preso a quel prezzo ma..."

I commenti dei tifosi per Higuain

Sui social i commenti sono diversi per sentimento e natura, ma molti convergono verso la nostalgia di alcuni giocatori simbolo, leader e goleador. Ecco alcuni esempi: "Quando eravamo re"; "Mi manchi"; "Non l'avrei preso a quel prezzo ma..."; "And I miss you Like the deserts miss the rain"; "Siam venuti fin qui, siam venuti fin qui per vedere segnare Higuain !!!"; "Tanti Auguri! Dopo di te il nulla...manchi tanto Pipa"; "E via di ricordi..."; "Quando la Juve non moriva letteralmente MAI! Il mio Unico Grande Amore"; "Come siamo potuti passare da lui ai cessi attuali? L’ultimo vero grande centravanti. Tantissimi auguri!"; "Quando avevamo un centravanti"; "Manchi moltissimo pipa, attaccante totale"; "Ora abbiamo 3 centravanti che faticano a stoppare un pallone, che finaccia abbiamo fatto"; "Mi viene da piangere. Auguri campione"; "L’ultimo vero attaccante arrivato alla Juve".