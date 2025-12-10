Chiellini: “Spalletti senza scadenza, Juve con più carattere”. Del Piero: “Devi stare calmo”

Tutto pronto per la sfida di Champions League tra Juventus e Pafos . I bianconeri sono chiamati a vincere così da rimanere tra le prime 24 della League Phase e allontanarsi dalla zona eliminazione. Poco prima dell'inizio della partita Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dove ha avuto un simpatico siparietto con un altro grande ex bianconero come Del Piero . Alex infatti ha detto: " Giorgio deve stare calmo perchè potrebbe anche mettere gli scarpini per alzare i toni, che a volte servono anche quelli per dare le sterzate ". La risposta di Chiellini? " I miei polpaccetti non sono d'accordo , quindi personalmente non sono più in grado - ha detto -. Ma è chiaro che serve più carattere, qualcosa in più da un punto di vista emotivo . Oggi è una buona occasione, una partita decisiva. È una squadra di tutto rispetto ma è una vittoria obbligata per continuare il nostro percorso in Champions e per ripartire dopo la sconfitta di Napoli. C'è rammarico per la prestazione e non solo il risultato. Può capitare di perdere a Napoli, c'è più rammarico per come è arrivata la sconfitta ".

Juventus, Spalletti: "Zhegrova? C'è curiosità da parte di tutti"

Sulle parole di Spalletti su Yildiz e la scelta di Zhegrova dal primo minuto (qui la formazione ufficiale) ha poi aggiunto: "Luciano ha parlato in conferenza stampa e gli stessi segnali che manda fuori li manda anche dentro. Gli stimoli al miglioramento sono necessari. Per quanto riguarda Zhegrova, c'è curiosità da parte di tutti perchè è arrivato dopo tanti mesi di inattività. Sapevamo che avrebbe fatto fatica nelle prime settimane, ora sta meglio. Non c'è mai stato modo di provarlo dal primo minuto ma negli sprazi che ha giocato ha fatto vedere qualcosa di speciale e decisivo. Non ha l'autonomia per giocare tutta la partita, magari ha un tempo e poco più ma sarebbe bello se riuscisse a far vedere dall'inizio quello che ha fatto vedere in quei pochi minuti".

"Quando penso a Spalletti, penso a lungo termine"

Chiellini ha infine parlato del contratto di Spalletti e il suo possibile futuro: "Io penso che sia entrato subito con la squadra. Lui è qui per fare bene e godersi questa avventura dopo la nazionale. Il contratto è fino a fine anno ma non c'è una data di scadenza. Quando penso a lui penso a lungo termine, non penso fino a giugno. Sta entrando nella testa dei ragazzi, sta cercando di incidere in campo. Non c'è ancora tanta continuità nel fare quello che lui chiede ai ragazzi ma è un momento di costruzione in tempo. C'è bisogno di essere il più veloci possibile nel fare punti nel frattempo, poi a fine stagione ci siederemo. Sarei felicissimo di continuare insieme ma è un discorso lontano da fare adesso". In chiusura una battuta sulla lingua che si parla in società: "Inglese? Francese? In società si parla toscano. Non faccio l'imitazione che altrimenti Luciano si arrabbia".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE